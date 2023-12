Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató del amor.

Carmen y Daniel

Carmen y Daniel han acudido a First Dates en busca del amor. Ella se describe como una chica natural que genera 'buenrollismo', pero lamenta que no le ha ido bien en sus relaciones: "Los chicos no merecen la pena". Pese a sus malas experiencias, no ha perdido la esperanza de encontrar a la persona adecuada, aunque subraya que no es algo vital para ella: "Si no encuentro el amor no me voy a morir, tengo a mi gato".

Por su parte, Daniel ha compartido que le encanta sentir los nervios del riesgo en la barriga "como si estuvieras a punto de tirarte en una piscina helada", compara. Ha bromeado con que su intención era llegar, saludar a Calos Sobera y tomarse una copa con Matías, pero que al ver a Carmen sus planes han cambiado. Por otra parte, ha mantenido las distancias, ya que ha saludado a Laura Bolado con un apretón de manos en lugar de con dos besos.

La primera metedura de pata de Daniel: "¿Tú eres rubia de bote o de qué?"

Carmen ha causado una buena primera impresión a Daniel: "Es muy guapa, el negro le queda muy bien con su tono de piel y lleva los ojos azules muy bonitos". Ha acertado que la joven es de Málaga, porque según su experiencia asegura que todas las chicas que conoce de allí son rubias: "¿Tú eres rubia de bote o de qué", le ha espetado. La andaluza se ha sentido ofendida, porque según su opinión "esas cosas no se preguntan".

Cuando la joven le ha preguntado por lo que necesitaría para enamorarse, él le ha respondido que "risas, buena química y un gato al que cuidar". A ella le ha hecho gracia que le gusten los gatos, pero por otra parte le ha dado la sensación de que Daniel es demasiado niño y, por lo tanto, es incapaz de visualizarle como su futura pareja. Sin embargo, a él sí que le ha gustado ella, y opina que hala muy bien.

Daniel después de que Carmen le rechazara: "Ayer estuve con una pelirroja de bote y no se ofendió"

En el momento de la decisión final, Daniel se ha lanzado a la piscina y le ha comunicado que quería tener una segunda cita con ella. No obstante, Carmen no ha sentido lo mismo y le ha recriminado su metedura de pata: "¿Rubia de bote? Has ido cagada, tras cagada, como pretendas ligar así…". El andaluz, lejos de reconocer su error, no ha dudado en presumir de sus hazañas con otra mujer la noche anterior: "Anoche estuve con una pelirroja de bote y no se ofendió"