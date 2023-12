Hace ya unos cuantos meses desde que se hizo oficial el final de Sálvame. El coloso de Telecinco, programa hegemónico durante las tardes de la cadena de Mediaset, se encontró con un túnel donde parecía que solo brillaba la luz tras una caída en las audiencias que terminó con el programa. Los 14 años en antena se acabaron de un plumazo y obligaron a sus históricos colaboradores a buscarse la vida.

A unos cuantos de ellos -los más habituales- parecieron abrírseles las puertas del cielo después de un fichaje de última hora que llegó para, en apariencia, darle un cierre digno al elenco de Sálvame. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño pusieron rumbo a América y Latinoamérica para encontrar un nuevo puesto de trabajo como parte de su aventura en 'Sálvese Quien Pueda', un docureality que se sumerge en las entrañas de la nueva etapa vital de los colaboradores.

Pero la productora que creó Sálvame'cierra para siempre. Después de que el pasado 5 de diciembre se hiciera público su divorcio de Mediaset España, este martes se ha conocido que La Fábrica de la Tele cesará su actividad de forma inminente. Como avanza El País, la compañía desaparecerá tras 17 años produciendo diferentes formatos para el grupo audiovisual.

Tras fin de la relación societaria de ambas empresas, los formatos de La Fábrica de la Tele seguirán en emisión a cargo de otras productoras. Se da por hecho que 'Todo es mentira' y 'Chester' pasarán a estar en manos de Risto Mejide, mientras que 'Socialité' podría mantenerse o transformarse en otro espacio de similares características con otra productora.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid echará el cierre y desaparecerá seis meses después de la polémica cancelación de ‘Sálvame‘. "Fue una decisión nuestra la de acabar con la relación, aunque es evidente que tomas la decisión porque otros te hacen sentir que no te quieren", han comentado en un encuentro con los medios. Una ruptura que llegará antes de las fiestas navideñas.

También han sido los encargados de confirmar que Mediaset pidió a 'La Fábrica de la Tele' que María Patiño y Nuria Marín fueran apartadas como presentadoras de ‘Socialité’. "Nos lo dijeron hace mucho tiempo. No lo entendíamos. Pero, ¡qué más da! Siempre ha estado claro. Hace meses que estaba claro. Otra cosa es que nos parezca increíble", han manifestado.

Los creadores de la productora no cedieron y se negaron a apartarlas. Pero, en ese momento comprendieron que su relación con el grupo de comunicación había terminado.

Se espera que las dos presentadoras dejen de ponerse al frente del programa a finales de diciembre cuando terminen sus contratos. Una decisión que, según desveló María Patiño hace apenas unas semanas desconocía por completo, pero que recibe con entusiasmo. "El cambio puede dar miedo, pero más sentirse estancada", escribía en su perfil de 'X' a las pocas horas de que los encargados de 'La Fábrica de la Tele' confirmaran la noticia.

"Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de 'La fábrica de la tele' hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla", dejaba claro la presentadora hace unas semanas en la revista 'Lecturas'.

Y parece que una de esas llamadas ha terminado haciéndose realidad. María Patiño ya tiene un nuevo proyecto profesional en marcha para cuando terminé su contrato en 'Socialité. Tal y como se ha podido ver en sus redes sociales, la gallega ha sido escogida para ser la co-presentadora en el 'Drag Brunch' en Madrid.

El próximo 7 de enero, la presentadora será la encargada de conducir este evento en el Teatro Eslava, con seis horas de fiesta con bingo, show y premios.