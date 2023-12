Las tardes de Telecinco ya no son lo que eran. El final de 'Sálvame' supuso un antes y un después en la audiencia de la cadena y aunque están intentando todo para conseguir captar a esos espectadores que les abandonaron, ni Sandra Barneda ni Ana Rosa Quintana lo están consiguiendo.

La cadena aseguró que estaba tratando de dar un nuevo rumbo a Telecinco y cambiar su imagen a la de una cadena más limpia y familiar, alejándose de programas como 'Sálvame' y sus formas de entretenimiento, pero todo apunta a que esto no termina de funcionar.

Ana Rosa es consciente de que su salto a las tardes no ha sido lo que ella esperaba. Acostumbrada a ser la reina de las mañanas, cada día ve como Sonsoles Ónega le arrebata el liderazgo en Antena 3. De hecho, no es la primera vez que la presentadora de Telecinco o alguno de los colaboradores de su programa hacen alusión a este tema.

Los clásicos siempre funcionan y por eso hace unos días, Telecinco emitía el reencuentro de 'Crónicas marcianas' con Xavier Sardà al frente y sus clásicos colaboradores y precisamente fue él, quien habló con Ana Rosa de como gestionaba su programa y sus audiencias.

"Yo decía que ellos se lo pasan bien y que el que no se lo tenía que pasar bien soy yo. Yo no, pero vosotros disfrutad todo lo que podáis, porque yo tengo que estar aquí, coordinando...", explicaba el presentador que le decía a sus colaboradores en 'Crónicas marcianas'. "Yo me lo paso fenomenal", espetaba entonces Ana Rosa.

"Tú sí... Porque eres inteligente", le respondía Sardá. "No, no... Sabes, ¿por qué? Porque todas las mañanas, Xelo y yo, miramos la audiencia. Hay días que va fenomenal y hay días que te pegas una leche. Bueno, pero tampoco muy gorda, una lechecilla. ¿Sabes lo que decimos siempre? Nosotras vamos a pasarlo bien", confesaba.