La vida de Marta Riesco es, como dice ella en uno de sus stories, "picos". "Una mañana estás en un sitio horrible, que no te gusta y por la noche cumples uno de tus sueños". Y eso es precisamente lo que le ha pasado a la reportera en su extraño miércoles.

Por la mañana, Riesco acudía los juzgados para enfrentarse a la productora de Ana Rosa Quintana con motivo del despido de Unicorn Content el pasado 24 marzo de 2023, cuando anunció en sus redes sociales que recibió "una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017".

Ya por la mañana se mostraba nerviosa y expectante con la jornada la que debía hacer frente. "Llevo mucho tiempo esperando el día de mañana. Se han dicho tantas cosas...y por fin ha llegado el momento. Han sido 9 meses complicados dónde mi único objetivo ha sido mantenerme fuerte y leal a mi misma. Creo que lo he conseguido. No concibo la vida de otra manera que no sea luchando por la verdad y la justicia. Aunque el precio a pagar haya sido y siga siendo muy alto. Gracias por cada una de las personas que habéis confiado en mi y que habéis estado a mi lado todo este tiempo. Gracias a todos los que no me habéis dejado en el olvido y que habéis hecho que el nombre de Marta Riesco siga sonando con fuerza en estos mundos. Gracias por creerme y por no creer las cosas que han dicho y que algunos siguen diciendo. Os aseguro que en cuanto pueda seré clara como lo he sido siempre. Solo os pido que me deseéis la fortaleza suficiente para aguantar el "ratito" de mañana. El resto, JUSTICIA", escribía en sus redes.

El juicio

Son muchos los seguidores de Riesco que han estado pendientes de las actualizaciones de sus stories esperando algún tipo de respuesta por parte de la reportera. Finalmente, pasadas las 12.00. Riesco daba un 'última hora' sobre lo que estaba ocurriendo. "Hola mis viditas! Os cuento. Se ha suspendido el juicio hasta el mes de febrero".

Riesco no ha dado ninguna explicación más, por lo que parece que la reportera y la productora de Ana Rosa se verán las caras nuevamente dentro de un par de meses.

Pero la periodista está de enhorabuena. Por la noche acudí a una cena exclusiva en el hotel Ritz de Madrid de la firma de zapatos Jimmy Choo. Un evento al que solo podían acudir unos pocos con invitación y que sin, duda, era un espectáculo de lujo en un enclave único.

Su trabajo

Además, Riesco arrasa como influencer y como reportera de la web Gleeden.com " la web nº1 de encuentros entre personas casadas! Tanto si buscas una aventura extraconyugal cerca de casa o un amante a miles de kilómetros durante tus viajes, Gleeden.com te ofrece un espacio privilegiado para contactar con toda seguridad con infieles del mundo entero. ¿Tienes ganas de tener encuentros adúlteros? ¡Ahora te toca a ti!", se lee en su página web.

De los videos que ha publicado, uno ha alcanzado el medio millón de visualizaciones. Tal y como contó Riesco a sus seguidores a través de una de sus stories de Instagram y, el último, está cerca de alcanzar las 200.000.