En medio de la controversia generada por las recientes declaraciones de Ángel Cristo Jr., quien expuso su versión de la relación con su madre Bárbara Rey, el reconocido tarotista Rappel ha decidido compartir su perspectiva con el equipo de Europa Press tras coincidir con la actriz en un restaurante durante la emisión de la intervención televisiva de su hijo.

Rappel, conocido por sus habilidades en el mundo del tarot y por su amistad de muchos años con Bárbara Rey, ha revelado cómo está la actriz en ese momento tan delicado: "Se está hablando de temas muy importantes y se habla de sus hijos, y ella a sus hijos los adora, los ha adorado y los adorará siempre. Y entonces, ella está un poco tocada, pasándolo mal, como cualquier madre".

"Desde siempre"

Ante las afirmaciones de Ángel Cristo Jr., el tarotista ha decidido salir en defensa de Bárbara, ofreciendo su testimonio basado en una larga amistad y vínculo cercano con la familia: "Yo me abstengo porque yo he visto otra cosa. Yo les conozco desde siempre, cuando tenían su caravana en el circo maravilloso. Les he conocido desde entonces, toda mi vida les he conocido y hemos tenido muy buena amistad".

El tarotista insistió en que, desde su perspectiva, ha sido testigo de la faceta de Bárbara Rey como una "buena madre". En medio de la polémica generada por las declaraciones de Ángel Cristo Jr., Rappel deja claro que cada uno cuenta la historia según su vivencia, pero él, basado en sus experiencias, defiende la imagen de Bárbara Rey como una madre entregada y sufridora: "Y yo la he visto a ella una madraza y sufriendo con los hijos cómo era papá. Si ahora resulta que él quiere hacer otra versión bueno, pues, cada uno cuenta la película según le va en ella. Que cuente lo que quiera, yo he visto otras cosas".