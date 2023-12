Alessandro Lequio se mantiene en su línea de discreción y elude hacer comentarios sobre cualquier cosa relacionada con Ana Obregón. A pesar de que biológicamente es el abuelo de la pequeña Ana Sandra, por el momento desconocemos si ha conocido ya a su nieta.

Al ser cuestionado sobre la elección de los padrinos para el bautizo, Lequio ha optado por guardar silencio. Con un irónico "sin comentarios", el colaborador deja claro que prefiere no ahondar en polémicas.

Además, respecto a las duras críticas que anteriormente había dirigido hacia Isabel Preysler por su documental y la reacción de la socialité ante dichas declaraciones, el conde Lequio ha mostrado indiferencia.

De esta manera, Alessandro continúa siendo reservado en cuanto a aspectos personales y familiares, manteniendo una postura discreta ante la atención mediática.

Habla Ana Obregón

Ana Obregón está preparando su Navidad más especial desde el fallecimiento de su hijo Aless Lequio. Este año, gracias a la llegada de Ana Sandra, la actriz ha vuelto a recuperar la ilusión y está muy emocionada con estas fechas.

"Llevaba tres años sin árbol de Navidad, ni una bola en casa. ¡Ya está puesto el árbol! Su cara cuando lo ha visto ha sido espectacular", ha confesado sobre cómo ha recibido su nieta los primeros decorados navideños.

La hija de Aless Lequio llegó a la vida de la actriz para llenarla de luz y alegría. Aunque su nacimiento fue muy comentado, por la decisión de la presentadora de recurrir a la gestación subrogada, la calma parece haber llegado a sus vidas y ahora, Ana Obregón se encuentra inmersa en los preparativos de su bautizo.

Tal y como ella misma ha desvelado en el último evento en el que ha participado, todavía no tienen fecha fijada, pero será en diciembre. "Llevará el vestido de Aless y de toda la familia", declaró.

El que en un principio iba a ser el padrino, un íntimo amigo de su hijo, no podrá asistir. Será finalmente otro amigo suyo el que ocupará su lugar. La madrina será Celia, la sobrina de Ana Obregón que también se encargaría de Ana Sandra si a la actriz le pasara algo

La incógnita sobre esta celebración familiar gira en torno a la asistencia de Alessandro Lequio. El padre de Aless todavía no conoce a la pequeña y en las pocas declaraciones públicas que ha hecho en televisión, siempre ha dejado claro el poco interés que tiene en el tema.

En esta ocasión Ana Obregón prefirió no declarar porque "luego contestan por el otro lado", espetó la bióloga. "Ya veréis, ya veréis", se limitó a decir. "Voy a guardar silencio en eso si me lo permitís porque es algo muy nuestro. Yo he aprendido a aceptar a las personas como son, a relativizar los problemas que tenemos todos después de que tienes una tragedia en tu vida tan gorda."

La presentadora también ha confesado las ganas que tiene de que la pequeña empiece a hablar y así poder contarle su historia. "Va a ser un momento supernatural, como cuando dos padres le dicen a sus hijos somos dos papás o somos dos mamás. Estamos en otro siglo, chicos, hay que avanzar", explicó.