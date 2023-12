Ana Rosa Quintana ha llegado a las tardes de Telecinco sin el éxito esperado. 'TardeAR' no termina de cuajar entre los espectadores y el programa está buscando diferentes alternativas para darle un toque de humor al espacio.

Una de las sorpresas del programa ha sido la incorporación del sobrino mayor de la presentadora. Kike, el hijo del hermano de Ana Rosa, es ya un habitual de 'TardeAR' y en cada una de sus visitas da rienda suelta a su lengua y se despacha bien a gusto contra su tía. De hecho, se ha convertido en su peor pesadilla y cada vez que aparece por el plató, se despacha a gusto contra el programa y la competencia.

La visita de esta semana la empezaba despachándose a gusto contra Ana Obregón tras la entrevista que le había hecho su tía. "Yo la he estado mirando de perfil y parecía un bebé reborn, así como plastificadilla", soltaba sin pudor. "¿Tú no puedes hacer algo normal ni decir algo bonito?", le preguntaba Ana Rosa. "No, porque soy sobrino tuyo, así que háztelo mirar", replicaba el joven.

"Que sea la última vez que me cebas como ayer que dices que iba a salir y luego no me sacas. Que se lo hagas a Marlasca que venía de La Sexta y se lo has hecho pagar con la mesita bueno, pero que me lo hagas a mí que soy tu familia", le decía sin cortarse antes de cargar sin miramientos contra el look que llevaba su tía.

"Sé que estamos en un programa diferente y de variedades, pero llevas unos zapatos morados de Podemos, espérate que no te salgan llagas", le soltaba.

En ese momento la presentadora le decía que tenía que irse a publicidad y él aprovechaba la ocasión para mandarle una sonada pulla a ‘Y ahora Sonsoles’. "Pues pon los spots, no pasa nada. Pero te digo una cosa, hay otra gente que va sin publicidad, a ver si aprendes", soltaba en clara alusión al programa de Sonsoles, algo o lo que ya hizo alusión Ana Rosa en alguna que otra ocasión.