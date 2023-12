Hace tan solo unos días conocíamos una de las noticias televisivas del año: Carlos Franganillo fichaba por Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras al frente del informativo nocturno de Telecinco.

Pedro Piquerás pondrá fin a más de 50 años de trabajo en los medios de comunicación, estando los últimos 17 en Mediaset. En unas declaraciones a la revista Pronto, Piqueras asegura que esta es una decisión que "tomó hace tiempo" y que comunicó a la empresa en el mes de mayo.

El mes de diciembre será el último en el que le veremos al frente de los informativos nocturnos de la cadena. El periodista comienza una nueva etapa en la que reconoce que "dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia".

Sobre esta noticia se ha querido pronunciar Terelu Campos en su blog de la revista 'Lecturas' a modo de despedida y desvelando la conversación que tuvo con el presentador de los informativos cuando conoció la noticia. También ha querido señalar cuáles han sido los motivos que le han podido llevar a tomar esta decisión.

"Sé que Pedro ha sufrido los cambios en la programación de Telecinco. No olvidemos que durante más de una década ha sido líder en su franja horaria con el informativo", ha señalado Terelu. "La marcha de 'Pasapalabra' supuso para toda la cadena un roto y Pedro lo sufrió el primero y en primera persona", ha desvelado.

La colaboradora también ha compartido con los lectores la conversación que tuvo con el periodista un día que se cruzaron por los pasillos de Telecinco. "Me dijo: ‘He luchado mucho por levantar los servicios informativos de esta cadena y siento una gran tristeza por irme, no por la puerta de atrás, pero no con el sabor de boca que me hubiera gustado'".

"Deseo que disfrutes mucho de la vida y que ahora la goces, la exprimas y que no tengas ni un segundo de aburrimiento", ha terminado la colaboradora enviando sus mejores deseos al periodista en esta nueva etapa.