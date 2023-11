'El Hormiguero' es uno de los programas más seguidos de la televisión. Cada noche Pablo Motos y sus hormigas reciben a algunos de los rostros más conocidos tanto a nivel nacional como internacional, que visitan el programa paro promocionar algún trabajo.

A lo largo de todos los años que lleva en emisión, el programa de Pablo Motos ha recibido un sinfín de famosos. Algunos de ellos han repetido tantas veces que hasta se han hecho con la tarjeta platino del espacio, que da un pase VIP a aquellos 'fijos'.

El que nunca se había pasado por el programa había sido Alfonso Guerra. El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro 'La rosa y las espinas' y para charlar con el presentador sobre la actual situación política.

El expolítico concedió una entrevista que no ha dejado de acumular titulares y reacciones en las redes sociales a raíz de unas declaraciones que hizo sobre los enanos y los homosexuales. "A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", le espetó a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no", comentó.

Unas palabras a las que rápidamente se sumó Pablo Motos. "Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí", apuntó el presentador.

Las palabras de ambos han causado un gran revuelo en 'X' y ha hecho estallar al sector de los cómicos. El humorista Facu Díaz ha roto su silencio a raíz de las palabras del presentador ha sacado a la luz su peor cara asegurando que Motos trata de silenciar a todos aquellos que hace chiste sobre él.

"Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir a su programa, muchas veces obligada por contrato, para promocionar sus movidas. Lo que consigue es que la gente, públicamente, se corte mucho con la posibilidad de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas", relata.

"Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me des lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal, cuando se hacen chistes sobre tu altura o sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo", critica.

"Eres el hazmerreír de la industria, lo que pasa es que eres tan poderoso y tienes tanta pasta que la gente te tiene miedo", remata Díaz.

Unas palabras a las que se han sumado otros cómicos o escritos que han secundado las declaraciones de Facu Díaz denunciando actitudes parecidas por parte de Motos y su equipo.

Este lunes 'El Hormiguero' regresaba a Antena 3 como cada semana y la expectación era máxima por ver si el presentador se pronunciaba de alguna manera sobre las críticas y las denuncias públicas sobre su programa y sus actuaciones detrás de las cámaras. Y antes de recibir Sergio Dalma, Pablo Motos pronunció unas palabras en las que muchos vieron una respuesta.

"Nos han dado la Antena de Oro. Gracias a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Que te digan que te quieren con un premio siempre es muy bonito", afirmó el presentador, mientras mostraba el galardón que recibieron en la categoría de televisión.