Tras terminar su aventura en 'Pasapalabra, Orestes desapareció del ojo público durante meses y apenas hizo declaraciones. Recientemente, ha vuelto al mundo de la televisión en el programa de TVE, 'El Cazador', junto a Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Paz Herrera y Lilit Manukyan. El burgalés ocupa el lugar que dejó David Leo (que también participó en Pasapalabra'), que se retiró del programa presentado por Rodrigo Vázquez al ser procesado el pasado mes de junio por violencia de género.

Aunque ya participó hace tres años y se llevó 7.500 euros, su papel en esta ocasión será completamente diferente. "Muy feliz e ilusionado de sumarse a la familia de 'El Cazador', exclama en un vídeo promocional. Orestes admira profundamente al resto de los cazadores, pero viene decidido a convertirse en el "más implacable de la historia del concurso". En una reciente entrevista con El País, el burgalés ha hablado sobre su situación actual y su relación con 'Pasapalabra'.

"Me ha venido bien para recuperar la compostura, recuperar la vida normal y ahora compaginarla con 'El Cazador', que es mucho más fácil que con 'el Pasa'", empezaba explicando. Si hubiera preferido ganar el bote o no, Orestes dejaba claro que "yo te diría que, por el gustirrinín de la aventura y por la continuidad tan bonita que tiene esto, (...) que no ganarlo, pero venir a 'El Cazador', explicaba.

El exconcursante de 'Pasapalabra' también ha dejado claro si volvería al concurso presentado por Roberto Leal: "Eso no me lo planteo. Estoy tan bien aquí, que al final me tengo que centrar en esto, que es una oportunidad de oro. Y que además es compaginable con otras dedicaciones. Nunca digas de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre, pero vamos, postergada hasta que en 'El cazador' lo puedan disponer, sí", confesaba.

Además, Orestes confirma no querer dedicar su viva íntegramente a la televisión queriéndose centrar en "la gestión cultural y la educación, ya sea en enseñanza media o en la universidad". Por último, el 'Espartano' ha querido diferenciar las dificultades que presenta 'El cazador' respecto a 'Pasapalabra': "En 'el Pasa' preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas. En 'El cazador' no, todas son preguntas de conocimiento, todas acaban siendo más o menos asequibles".