Sergio Ramos y Pilar Rubio están en el foco mediático desde hace algunos días cuando se desvelaba que la pareja podría estar viviendo una crisis matrimonial, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre ello. De hecho, el silencio es el protagonista en la pareja.

Después de once años de relación, parece que el futbolista y la presentadora de televisión no se encontrarían en su mejor momento... según se ha comentado estos días en los platós de televisión, se especula con que habría una tercera persona por parte del futbolista, que además se lo habría pasado muy bien con tres amigas en la fiesta privada que Alejandro Sanz dio en Sevilla antes de la entrega de los Grammy Latinos.

La decisión

Por otro lado, también se habla de que la mudanza que la pareja ha hecho recientemente a Sevilla -por motivos profesionales de Sergio- ha descuadrado al completo la vida de Pilar, que sigue teniendo sus compromisos laborales en Madrid y que al parecer no ha encajado ni con la familia de su marido -con quien mantendría una relación distante y tensa- ni con sus amigos.

Este jueves, hemos podido ver de nuevo al futbolista y lo cierto es que se ha mantenido en su línea: ha evitado desmentir los rumores de crisis con su mujer. La decisión que ha tomado es mantener la normalidad, acudiendo al entrenamiento como de costumbre. Tras entrenar en la ciudad deportiva y conduciendo su coche, Sergio salía acompañado de una mujer con la que intercambia algunas palabras y risas.

El sevillano no respondía a las preguntas, pero si atendía a sus seguidores, parándose a saludar y a firmar autógrafos... eso sí, al ver las cámaras no dudaba en seguir con su camino para no tener que enfrentarse a las cuestiones más actuales de su vida.