La plataforma audiovisual bajo demanda Prime Video ha escogido el programa de talentos musicales "Operación Triunfo" (OT) para estrenarse en España con un programa de entretenimiento en directo que, con Chenoa como presentadora, podrá verse además en una treintena de países de Latinoamérica.

En la presentación este miércoles de la duodécima edición de OT, Chenoa ha recordado que ya "hace 22 años de mi paso por el programa, me hace muchísima ilusión formar parte de él y presentarlo para mi es muy emocionante".

"Me siento muy agradecida por empezar este proyecto de OT 2023; tengo muchos nervios, pero lo voy a hacer con mucho amor y cariño", ha añadido la cantante hispano-argentina.

La responsable de contenido original de la plataforma en España, María José Rodríguez, ha destacado que Operación Triunfo será "el primer programa de entretenimiento en directo en Prime Video en España y el primero con un canal 24 horas de las plataformas de todo el mundo", lo que supone todo un reto para ellos.

El regreso de este formato tras la última edición de 2020 "nace de un clamor de la gente", ha afirmado Rodríguez, que ha añadido que cuando Gestmusic se lo propuso, "no nos lo pensamos dos veces -ha dicho-" y que ahora "tenemos una responsabilidad y queremos darle a los fans lo que quieren".

El programa volvió ayer a las pantallas y lo hace con galas semanales y directos desde la academia.

Entre las novedades de esta edición destacan unas galas más cortas, con la presencia de parte del profesorado en el plató y la incorporación de un espacio nuevo, la 'green room', para los concursantes, así como la introducción de un voto adicional de salvación durante la gala.

El fenómeno audiovisual, que se emitió por primera vez en 2001, ha apostado por mantener algunos de los elementos clásicos, como el directo 24 horas, donde se podrá ver el día a día de los participantes y seguir sus clases y talleres.

Hugo Salazar cambia de tercio

Uno de los concursantes que probó suerte en OT fue Hugo Salazar. El sevillano formó parte de la segunda edición del programa de televisión Operación Triunfo de TVE. Fue el quinto finalista en una edición que contó con otros cantantes como Manuel Carrasco, Mai Meneses, Vega o Nika, con la que inició una relación sentimental.

