Ana Rosa Quintana se ha abierto como nunca en la última entrevista que ha concedido a 'Informalia'. La presentadora no suele dar muchos detalles sobre su vida privada, y aunque en esta entrevista tampoco lo ha hecho, sí que ha hablado sobre su sueldo y lo que le ha reportado su cargo en Telecinco.

Según Wikipedia, la presentadora se embolsaría anualmente unas cifras que rondan los 3 y 4 millones de euros. Ana Rosa ha respondido tajante ante la pregunta. "Dile a Wikipedia que se informe. No nos confundamos: no es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores y muchos sueldos y muchas cosas", explica. "Esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes", reconoce Ana Rosa.

"El dinero que tengo en la cuenta, la verdad es que no lo sé porque tengo tal escape por todas partes que a saber. Normalmente, el dinero que gano lo reinvierto en la empresa y en crear puestos de trabajo", aclara. "No tengo yate y vivo en la misma casa desde hace 30 años".

Tampoco se ha cortado en hablar sobre otros compañeros de profesión y algunos de sus grandes competidores. Al ser preguntada por sus presentadores favoritos de la competencia, la periodista parece tenerlo claro: "Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, 'El Hormiguero'".

En cuanto a su excompañera, Ana Rosa se muestra tajante. "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el premio Planeta".

"A mí el entrevistador que más me gusta es Carlos Alsina. Pero es que son programas completamente distintos, es que son incomparables unos formatos con otros. A mí Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que solo lo puede llevar él, concluye.