'Sálvese quien pueda' llega a Netflix este viernes 10 de noviembre. A las 21:00 horas arrancará el debut de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en Miami.

Este viernes se estrenarán los tres primeros episodios en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida y con motivo de esta ansiada cuenta atrás, los colaboradores han presentado su proyecto más ambicioso en los últimos años.

Han concedido una rueda de prensa en la que han hablado sobre el formato y en el que algunos como Belén Esteban no se han cortado en acordarse de Mediaset y ha querido mandarle algún que otro recado a todas aquellas personas que cargaban contra 'Sálvame'.

"Tanta gente que se ha quejado de 'Sálvame'... Ahora me doy la vuelta y les digo 'va por ustedes'. Ya no estamos en Mediaset, ahora estamos en una plataforma y miro para adelante y 'Sálvame' fue el programa de mi vida y ahora lo será en Netflix", confesó la colaboradora.

"Ya no soy chica Mediaset, soy chica de dos cosas: la productora, sigo siendo de La Fábrica de la Tele, no estoy en el paro, que quede bien claro; pero, sobre todo, soy chica Netflix, como todos mis compañeros", añadió antes de soltar una sonada pulla con la que hizo referencia a su último año trabajando en Mediaset. "Es tan fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar", soltó sin pudor.

"Si no lo digo reviento, el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix no por lo que hacen", sentenciaba llevándose el aplauso de los presentes.