'Sálvese quien pueda' llegó a Netflix este viernes 10 de noviembre. A las 21:00 horas arrancará el debut de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en Miami.

Es viernes se estrenaron los tres primeros episodios en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida. Y con motivo de este esperado estreno, algunos de los colaboradores han empezado la promoción del reality como si estrellas de Hollywood se tratasen.

María Patiño y Belén Esteban visitaron el pódcast de 'La pija y la quinqui' donde además de hablar de 'Sálvese quien pueda' desvelaron algunos detalles del viaje e incluso hablaron de como es su relación detrás de las cámaras.

Nada más empezar la charla, ambas confesaron que acababan de tener una discusión, lo que llevó a Belén Esteban a destapar que siempre es ella la que acaba "llamando primero" después de uno de sus enfados.

"Yo es que soy muy caracol, cuando sufro me meto en mi caparazón", se defendía María Patiño.

"¿Es que sabes lo que ha hecho? ¡Me ha bloqueado!", desveló la de Paracuellos antes de admitir que eso solo le dura "tres cuartos de hora". "Yo he llorado, pero cuando me desbloquea, luego, como si nada", apuntó.

Situaciones en las que ha tenido que intervenir Miguel Marcos. El marido de Belén Esteban no entiende como gestionan así sus enfados. "Él me dice que deberíamos hablar, pero no, no, nosotras no hablamos", destapó la princesa del pueblo.