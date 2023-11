Supervivientes ha dado muchos momentos de los que hablar. Del programa han salido parejas, enemistades polémicas. Pero también el amor ha resistido contra viento y marea y ha soportado todo tipo de calamidades y, sobre todo, comentarios del exterior. Es el caso de Alejandro y Tania Media. El ganador de la edición de 2022 y su novia fueron concursantes del reality y su participación no estuvo exenta de polémicas.

Los 'prontos' de Alejandro sorprendieron a audiencia y colaboradores. Enfados muy salidos de tono que mostraban el lado más agresivo del concursante. Sin embargo, Alejandro también demostró un lado tierno, leal y trabajador. Una receta que , sin duda, le valió para alzarse con la victoria del famoso reality de Telecinco y lograr el premio de 200.000 euros.

A partir de ese momento, la pareja ha vivido junta en Cádiz, de donde es Alejandro y Tania ha continuado con su exitosa carrera de modelo, que parece que va viento en popa y en continuo ascenso.

Los agobios

Tania Medina ha reconocido que ha llegado a un momento límite a nivel mental. Los viajes constantes a Madrid desde el Puerto de Santa María, en Cádiz, donde vive con Alejandro Nieto, le están pasando factura. Especialmente, porque no tiene dónde quedarse cuando llega a la capital. Eso está haciendo que la exconcursante de 'Supervivientes' se plantee toda su forma de vida hasta el punto de pedir ayuda a sus seguidores. "Me va a explotar la cabeza, no puedo seguir con este ritmo de vida", ha reflexionado la modelo.

Así lo ha contado la propia Tania Medina a través de sus redes sociales: "Llevo todo el día pensando en este tema. Cada día me agobia más. Y no son las horas de tren. No me pesaría pegarme 5 horas de tren si sé que llego y tengo mi paz y mi zona de confort pequeñita aquí en Madrid. Pero es que llego y esto es un caos. Me tengo que cuadrar con un hotel. Me dan solo tres días y tengo que organizarme todas las cosas, que son muchísimas, y acabo supermal, superagobiada. Vuelvo a casa reventada. No puedo seguir con este ritmo de vida. Mi cabeza va a explotar". "Seguiría viviendo en el Puerto. Sé que es una locura, pero necesito poder estar tranquila para grabar, para descansar, no me gusta tener que molestar a amigas, y en este caso he tenido que hacerlo porque los hoteles están muy caros", ha reflexionado la joven. "Me da ansiedad tener que estar buscando hoteles por colaboración cada vez que vengo. Alguna vez me lo he pagado, pero es demasiado caro. A mí me gusta llegar y descansar...", ha continuado expresando Tania Medina, que se ha desahogado en redes sobre este delicado momento personal que atraviesa tras su sonada crisis con Alejandro Nieto.

Rumores de ruptura

Según anuncia la cuenta de Instagram 'lacuern's, la pareja podría haber terminado su relación. "Alejandro Nieto y Tania Medina parece que estos días no atraviesan por un buen momento (sentimentalmente hablando). Después del crucero que hicieron ambos ella se fue a Canarias por motivos de trabajo (modelo), y ahora a Madrid (para grabar canciones), y él ha ido subiendo algunas cosas que indicaban que algo no estaba bien… Ella, por su parte, también comentó algo en su directo de ayer y él le comentó soltándole algunas “pullitas”… demostrando así que la relación no debe pasar por su mejor momento. ¿Qué os parece todo?". So muchas las voces que se han pronunciado en contra del ganador de supervivientes y han criticado su actitud. "Alejandro tiene aproximadamente 2 años". "Uf alejandro, el novio que NUNCA tendría. Y ella que se nota que quiere volar.. Mezcla explosiva". "Pues pienso que a Tania lo mejor que le puede pasar es dejarlo con Alejandro si algún día pasa, si es que no ha pasado ya xD", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Para más inri, el propio Alejandro ha querido contestar a sus haters con un mensaje poco conciliador. "Los que me criticáis creyendo que me conocéis sois unos basu.. ,si pensáis que me afecta las mierd.. que decís de mi que sepáis por donde me lo paso !!aquí todos sois muy valientes , por cierto hacéis especulaciones y vuestras películas pero en un segundo yo flipo !!venga chao". Ante los rumores, la pareja sigue su vida muy feliz por lo que publican en redes.