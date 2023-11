Así es la vida. Unas veces estás en la cima y otras te toca remar para no ahogarte. Esto es algo muy habitual en el mundo de la televisión, donde los intereses suelen estar centrados en conseguir aumentar la audiencia y los ingresos publicitarios.

La crisis de audiencia de Telecinco que arrancó con el pésimo trato de la emisión del documental de Rocío Carrasco sigue siendo un dolor de cabeza tanto para inversores como para la ya no tan nueva directiva de Mediaset. No hay manera de acertar con los nuevos programas, renovaciones o cambios de la parrilla y por ello se ha decidido tomar una medida tan drástica como jugarte tu mejor carta. Se trata del cambio de hora para Ana Rosa Quintana, cuyo espacio mañanero lideraba toda la franja, mientras que la cadena perdía durante el resto del día. Desde este lunes 18 de septiembre, AR pasó a las tardes, dejando vía libre a una Susanna Griso que también estaba en declive, para ganar audiencia.

La periodista catalana no ha sabido aprovechar hasta ahora esta apuesta del rival y 'Vamos a ver' está obteniendo resultados más altos de lo esperado. Cierto que Griso no ha dejado de meter la pata en varios casos que han disgustado a su audiencia. Si no fuera por Karlos Arguiñano y 'La Ruleta de la Suerte', a buen seguro que Antena 3 terminaba despidiendo a la que fuera fiel escudera de Matías Prats en los telediarios más exitosos de la cadena.

Siguen los problemas de audiencia en Telecinco

El hecho es que Telecinco sigue dominando el share hasta aproximadamente las 13 horas. Luego ya la cosa cambia. Llega el turno de las series de Antena 3 ('Amar es para siempre' y 'Pecado original') antes de emitir 'Y ahora Sonsoles' a partir de las 18 horas y de las dos apuestas de tardeo del hermano mayor de Mediaset ('Así es la vida' y 'TardeAR'). El hecho es que Antena 3 gana en todas las batallas, si bien es cierto que el programa de Ana Rosa Quintana tiene mucho margen de mejora e incluso ayuda a que 'Reacción en cadena' consiga récord de audiencia. El lado malo, que 'Así es la vida' ronda un pobre 8% de share que lastra a la popular presentadora y no le permite llegar, ni por asomo, al 11% de su competidora. TardeAR suele quedarse por debajo del 10% casi por norma...

Cambio de plató... y toque de atención a 'Así es la vida'

Telecinco sabe que es un problema y han decidido empezar a restar protagonismo al programa de Sandra Barneda. Por el momento mantiene ese horario reducido como telonero, el cual ya bajó de tres horas a sólo una. Ahora, incluso, han tenido que mudarse de su plató y empezar a grabar en uno menor. Vamos, que se trata de una más que posible antesala de cancelación del programa.