La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

Primeras palabras de Christian Gálvez

Patricia Pardo ha regresado de las vacaciones y ha vuelto a ponerse al frente de 'El programa del verano'. Lo ha hecho pletórica, pues es su primera aparición en televisión tras revelar que está embarazada del que será su tercer hijo y el primero para su actual marido, Christian Gálvez. La presentadora ha explicado que está siendo un embarazo muy bueno, que todo va bien y que el bebé que esperan es un niño, que será su primer hijo varón, pues ya tiene dos hijas de su anterior matrimonio.

La periodista le ha contado a sus compañeros que su chico está "entusiasmado" con la idea de convertirse en papá y que siguen "negociando" el nombre del niño, porque a cada uno le gusta uno distinto. Tras finalizar su jornada laboral, Christian Gálvez ha acudido a la puerta de las instalaciones de Mediaset para encontrarse con ella y allí han atendido, muy sonrientes, a los compañeros de 'Europa Press', donde han confirmado que no pueden estar más felices al saber que viene un niño en camino, que nacerá a comienzos de enero del año próximo.

"Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía", ha comentado la periodista después de que su marido haya expresado su entusiasmo por convertirse próximamente en padre. "No sé cómo me voy a ver [como padre], pero bueno, voy aprendiendo, pasiño a pasiño y muy bien, muy feliz, descubriendo cositas nuevas", ha añadido el presentador de '25 palabras', que confirmaba que todavía no han decidido qué nombre le quieren poner al que será su primer hijo en común.