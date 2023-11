La vida amorosa de Marta Rieso no deja de sorprender a sus seguidores. La que fuera colaboradora televisiva de Telecinco no pierde el tiempo y así lo demuestra con una nueva anécdota que compartir cada cierto tiempo. Riesco se encuentra en un momento de decirle que sí a todo e incluso acepta las mediaciones de sus espectadores para buscarle el verdadero amor.

Tanto es así que, después de una leve interacción a través de redes gestionadas por sus más fieles seguidores, terminó teniendo una cita a ciegas con Alejandro, ex de La Isla de las Tentaciones. Aquella cita tuvo un escenario de ensueño en un restaurante de caché en el que ambos pudieron conocerse un poco más antes de llegar al postre. Terminado el encuentro, Riesco salió de lo más contenta y dejó caer que quién sabe lo que podría pasar mañana.

Cada poco la influencer habla abiertamente de algún intento de conquista imposible después de tener un flechazo. Sin embargo, el amor no siempre ha sido una tarea sencilla para Marta Riesco. Sus pasos como colaboradora televisiva se vieron salpicados por una historia cuanto menos polémica: su romance con Antonio David. Aquella historia le costó su puesto en El Programa de Ana Rosa y puso en jaque su carrera como periodista.

Aquella tortuosa relación duró un año y medo después de alguna ida y venida y de la presión mediática. Han pasado unos meses desde que Marta Riesco hiciera oficial su separación. Eso sí, como parte del día de la Salud Mental, decidió quedarse agusto: "Comenzó una campaña de acoso y derribo contra mi persona. ¿Cuál era mi delito? Simplemente haberme enamorado una persona y haber tirado para adelante con esa persona", narraba la influencer.

Marta Riesco no se quedó callada ante esta situación y tiró para adelante, aunque con consecuencias de por medio: "Esto ha provocado un machaque a mi persona como nunca he visto. Yo era una reportera, no una persona que hubiese vendido mi vida y encima tenía que trabajar en una cadena que estaba hablando de mí pero yo cumplía con mi horario".

Su historial televisivo

A pesar de haber sufrido el destierro de Telecinco después de que notificaran su despido, Marta Riesco mueve viento y mar para trabajar de su pasión. Sin embargo, su paso por los platós de televisión no comenzó con su fichaje por Telecinco; antes, la influencer había tenido un par de ocasiones de brillar en antena -o al menos intentarlo-.

De brillar en antena y de encontrar el amor. Marta Riesco dio la sorpresa años antes de hacerse un hueco en Mediaset participando en un programa de Antena 3. La temática era, ni más ni menos, que la búsqueda del amor. Estoy Por Ti acogió en sus platós a una jovencísima Marta Riesco en el año 2005. Junto a los actores Michel Brown y Juan Alfonso Baptista, Riesco trató de que saltara la chispa entre ella y Jorge, su pretendiente, pero sus ojos no podían apartarse de los dos "cupidos" que tenía al lado.

Marta Riesco acude con su madre a "Estoy por ti" para buscar pareja. Franco y Gato de #PasiónDeGavilanes son sus consejeros en el amor. pic.twitter.com/1sArVizowG — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) 16 de febrero de 2022

A muchos les sorprenderá saber el pasado de estrella musical que Riesco esconde. En 2010, la colaboradora televisiva probó suerte en Eurovisión junto a su grupo de música, con el que logró colarse entre las trescientas primeras seleccionadas. No obstante, finalmente su sueño se frustró y no pudieron actuar en la final televisada.