'Vamos a ver' ha contado este viernes con el testimonio de una de las madres de Derek, el primer bebé que ha sido gestado en dos vientres en España. Después de que la mujer relatara cómo ha vivido el proceso junto a su pareja, Joaquín Prat ha aprovechado para preguntarle a Patricia Pardo por su embarazo.

"¿De cuánto estás ya, Patri?", le lanzó el presentador a su compañera, que tal y como comentó, se encuentra en el séptimo mes y medio de embarazo. Prat quiso conocer más detalles como el nombre del bebé, pero ella reconoció que todavía no han tomado una decisión al respecto: "Tenemos varias opciones".

Además, reconoció que no se decantarán por uno de los nombres que barajan "hasta que no le veamos la carita", comentario que provocó la sonrisa de Joaquín: "Sabemos que es niño, pero hasta que no le vean la cara, no van a decidirse por un nombre u otro".

"Se está moviendo ahora un montón", aseguró la periodista sobre el bebé que espera junto a Christian Gálvez, una noticia que ambos revelaron a finales del pasado mes de julio. En una publicación compartida en Instagram, la pareja también anunció que por aquel entonces llevaban un año casados.

Antes de pasar a otro tema, la gallega hizo un alegato sobre la maternidad: "Sin ánimo de herir sensibilidades de nadie, pero no hay nada más bonito que el milagro de la vida y sentir un bebé dentro". "Creo que para ellas es importante haber anidado a ese bebé aunque solo sea cinco días", afirmó sobre el caso que habían tratado en la mesa de debate.

La pareja que forman Christian Gálvez y Patricia Pardo dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

Han ido un paso más allá y han decidido compartir en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

Estos no han sido los dos grandes pasos que han decidido dar juntos. La pareja ha decidido comprarse unas casa en común en Galicia para disfrutar de sus ratos libres y de la familia en un paraje de ensueño. Christian Gálvez y Patricia Pardo han escogido Sada, en la ría de Betanzos (A Coruña) para adquirir un inmuble en el que aumentar la familia.

Tal y cómo ha desvelado en exclusiva 'La Vanguardia', el pasado mes de febrero la pareja acudía a la notaría para firmar la compra de una casa de 612 metros cuadrados sobre una parcela de 1.617. La vivienda, que es de obra nueva ya terminada, consta de dos plantas y un semisótano. La parte de abajo está destinada a ser almacén y garaje, y las dos plantas superiores, a la vivienda, que además tiene porche trasero y delantero y una piscina de 38 metros cuadrados para disfrutar del verano.

Christian es dueño de tres cuartas partes de la propiedad y Patricia del cuarto restante, lo que a la hora de disfrutarla es indiferente. Gálvez, además, cuenta con un local y dos plazas de garaje en Móstoles.

Cuando están en Madrid, viven juntos en un adosado de alquiler, cerca de las instalaciones de Telecinco, en la zona norte de Madrid, por el que, tal como adelantó este digital, pagan 3.000 euros mensuales. Está ubicado en una urbanización privada, muy familiar, con zonas comunes.