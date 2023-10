Parece que los famosos también tienen problemas con las empresas de aerolíneas. Éste es el caso de Belén Esteban, que ha tenido una tremenda bronca con una de estas compañías y que ha compartido a través de sus redes sociales: "Vergonzoso".

Y es que la Esteban ha viajado mucho durante los últimos meses. Y las personas que viajan mucho suelen entrar en programas de promoción de las compañías de vuelos, que te dan millas de viaje para poder hacer otros viajes en el futuro a precio muy reducido o, incluso gratis.

Se supone que por cada viaje te dan millas que se van sumando a tu cuenta. El problema que ha tenido Belén Esteban es que lleva casi dos meses esperando que se las incorporen por el viaje de ida y vuelta que hizo a Estados Unidos. "Tras casi dos meses de espera y reclamaciones no lo he conseguido", señaló la colaboradora, refiriéndose directamente a la aerolínea en la que viajó y preguntándoles ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Me parece vergonzoso".

Relación sentimental

Belén Esteban se catapultó a la esfera pública a través de su relación sentimental con el afamado torero Jesús Janeiro Bazán, conocido como Jesulín de Ubrique, con quien compartió la dicha de ser padres de una hija llamada Andrea Janeiro Esteban. Sin embargo, su historia no se limita a esa unión. Después de su separación, emprendió una carrera sólida como colaboradora en programas de entretenimiento y corazón en la televisión.

Su travesía televisiva dio comienzo en el programa "Como la vida" de Antena 3, bajo la tutela de la presentadora Alicia Senovilla. Aunque sus primeros pasos fueron relevantes, su ascenso a la prominencia se materializó en 2002 cuando colaboró con Ana Rosa Quintana en el programa "Sabor a ti" de la misma cadena. El cambio se gestó en 2004, cuando Ana Rosa hizo la transición a Telecinco, y Belén siguió su estela, colaborando inicialmente en el programa matinal "Día a Día", presentado en ese momento por Carolina Ferre. Más adelante, con el retorno de Ana Rosa después de su maternidad, Belén continuó como colaboradora habitual en "El programa de Ana Rosa", desde 2005 hasta 2009.

El año 2009 marcó un giro significativo en su carrera, al decidir desvincularse de Ana Rosa Quintana para unirse al carismático Jorge Javier Vázquez en el programa "Sálvame". Este año también presenció su participación en las campanadas de Telecinco, compartiendo el escenario con el mismo Jorge Javier Vázquez, lo que representó un hito en su carrera.

GHVIP

No obstante, uno de los momentos más destacados en su trayectoria fue su ingreso en el reality "Gran Hermano VIP" en enero de 2015, donde finalmente se alzó como la vencedora de esa edición. A través de los años, Belén Esteban ha demostrado su versatilidad en la televisión, consolidando su estatus como una figura influyente en el mundo del entretenimiento, manteniendo una conexión sólida con su audiencia.

"Sálvame" era un popular programa de televisión español que ha cautivado a la audiencia desde su lanzamiento en 2009. Con un enfoque en chismes, noticias del corazón y debates en tiempo real, se ha convertido en un referente en el género del entretenimiento y cotilleo. Presentado por un equipo de colaboradores conocidos, el programa ofrece una combinación única de contenido de farándula, debate y espectáculo en vivo. La interacción con el público a través de las redes sociales y encuestas en tiempo real es una parte fundamental del programa, lo que permite a la audiencia participar activamente en las discusiones y controversias.