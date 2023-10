Y aha pasado una semana de la boda de Isa P con Asraf y el enlace sigue dadno de qué hablar. El lunes, dóas días después del enlace, la revista Lecturas lanzaba a los quioscos un ejemplar con una Portada que podría traer consecuencias para los presentes. En ella aparecía la pareja de casados, Jorge Javier Vázquez, que ejerció como padrino de la novia y Anabel Pantoja.

Un momento de felicidad que podría salirle mal, sobre todo a Anabel Pantoja. Esta semana, en Así es la vida, Carmen Borrego contaba qué le dijeron en la boda de Isa y Antonio Rossi le aclara: "A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía donde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, sólo con determinada gente". Por último, Antonio Rossi explica que "hasta dónde yo sé, Isabel Pantoja está bien".

Isa P se sincera

Isa se sienta en 'Vamos a ver' para hablar por primera vez de su enlace y para confesar lo que sintió por la ausencia de la gran mayoría de su familia. Isa ha reconocido que la boda salió a las mil maravillas, mejor incluso de lo esperado, pero que en cierto momento llegó a echar de menos a su madre y su hermano:

"Al principio sí que me acordé de las ausencias, sobre todo cuando me estaba vistiendo, me acordé de mi madre y de mi hermano (...) No he sabido nada ni de mi hermano, ni de Irene, ni de las niñas y no lo esperaba, pero ese día la verdad es que me acordé más de mi hermano por el papel que él hubiera tenido en la boda (...) Que mi hermano faltase es algo que ya esperaba porque hace mucho que no hablamos, no tenía sentido que apareciese".

Con respecto a su madre, Isabel Pantoja, Isa ha reconocido que desde hace tiempo sabía que no asistiría, algo que no impidió que se acordara de ella en algún que otro momento:

"Desde hace un mes, más o menos, ya sabía que mi madre no iba a venir, así que me limité a disfrutar de las personas que estaban allí (...) Pasé nervios porque hablé marroquí y yo aún no lo domino, pero disfruté muchísimo, no me esperaba que todo saliera tan bien, hubo muy buen rollo entre mis invitados y los de Asraf".

Una de las personas que no quiso perderse la boda más esperada fue Jorge Javier Vázquez. El presentador no solo era un invitado al enlace, también era el padrino a petición de la propia Isa. La colaboradora ha compartido con sus compañeros de programa las palabras que Jorge tuvo para ella y el gesto del presentador antes del enlace: "Jorge me dijo algo muy bonito: 'imagínate que no tienes nervios, qué rollo, qué aburrido' (...) Vino antes para que ensayásemos la entrada y estuvo muy dispuesto a todo, respetando también mi espacio".

La polémica portada

Con respecto a la polémica sobre la portada en la que aparece en compañía de Asraf, Jorge Javier y su prima Anabel, Isa se muestra contundente: "Yo no voy a martirizarme por esa portada, ahí están los que quisieron estar a mi lado ese día. Anabel dio un discurso muy bonito en mi boda y creo que ella no estaba ahí por obligación, si no porque le salía del corazón, si la portada tiene consecuencias para ella, que no creo, imagino que ya ella lo habría pensado".