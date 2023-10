Parece que a Ana Rosa Quintana le está costando un poco más de la cuenta hacerse con la audiencia de las tardes. Pero lo que pocos pensaban es que, además, iba a ser traicionada por su propia familia: "Cuando presentas tú, no ganamos".

Y es que la presentadora cuenta en esta nueva etapa al frente de TardeAR en las tardes de Telecinco con el azote de su sobrino, Kike Quintana, quien le lanzó un dardo a su tía que seguro le hizo mella. Sobre todo porque le recordó el récord de audiencias que hicieron el viernes anterior, justo el día en que faltó la presentadora. Fue tal el récord, que superó que Sonsoles Onéga y su Ahora Sonsoles en Antena 3, que el resto de los días está quedando por delante de ella.

Así que el sobrino de la Quintana, ni corto ni perezoso, le dijo a su tía que "tengo sentimientos encontrados. Por un lado me apetece verte, me da alegría, pero por otro lado me gusta ganar". Y ante la respuesta de Ana Rosa, que aseguraba no entender muy bien lo que le decía, le respondió: "Que cuando presentas tú no ganamos, chica".

A pesar del dardo envenenado, la presentadora recogió el guante y aseguró que estaba muy orgullosa de los datos que habían sacado sus compañeros y que, como es la productora del programa, sigue ganando igualmente.

Trayectoria

Ana Rosa Quintana, una de las destacadas figuras de la cadena de televisión Telecinco, cuenta con una rica y variada trayectoria profesional que abarca tanto la radio como la televisión. Sus inicios se remontan a Radio Nacional de España, donde dio sus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, su salto a la televisión se produjo en 1982, un año fundamental en su carrera, cuando asumió la presentación de la edición nocturna del Telediario. Este papel la catapultó al panorama mediático y la situó en el radar de la audiencia televisiva.

En el año posterior, en 1983, Ana Rosa se embarcó en una nueva aventura profesional al trasladarse a Nueva York. Allí, ejerció como corresponsal para la emisora Cope y colaboró con la revista Tiempo. Su trabajo como corresponsal internacional la llevó a vivir en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, donde informó sobre eventos y noticias que marcaron la década de los 80.

A su regreso a España en 1987, Ana Rosa no abandonó su pasión por la comunicación. Se involucró en diversas emisoras de radio, consolidando aún más su experiencia en el medio. No obstante, fue en 1994 cuando volvió a dar el salto a la televisión, y lo hizo de la mano de Telecinco. En esta cadena, Ana Rosa Quintana se encargó de la presentación del programa "Veredicto", un programa que marcó un nuevo capítulo en su carrera televisiva.

En los años posteriores, Ana Rosa diversificó sus experiencias televisivas al dar el salto a Antena 3. En esta cadena, presentó un programa de testimonios titulado "Sinceramente Ana Rosa Quintana". Su carisma y capacidad comunicativa hicieron de este programa una opción atractiva para la audiencia.

Colaboración

Luego de esta etapa, Ana Rosa dio vida al programa "Extra Rosa" junto a Rosa Villacastín. Su colaboración en este espacio televisivo consolidó aún más su presencia en la televisión española y reforzó su posición como una de las caras más conocidas de la industria.

Un hito fundamental en la carrera de Ana Rosa Quintana se produjo con el programa "Sabor a ti". Esta propuesta televisiva no solo consolidó su éxito, sino que la catapultó como una de las principales figuras de la cadena. Su habilidad para conectar con la audiencia y su enfoque en historias humanas y emocionantes la convirtieron en un referente de la televisión española.

En 2005, Ana Rosa volvió a emprender un cambio de cadena, esta vez en dirección a Telecinco, donde tomó las riendas de "El Programa de Ana Rosa". En esta etapa, compitió directamente con María Teresa Campos, quien había dado el salto a Antena 3 con un magazine matinal. La rivalidad entre ambas figuras fue un hito en la historia de la televisión española, y Ana Rosa finalmente se alzó como la ganadora al conquistar a la audiencia, lo que resultó en la retirada del programa de la Campos.

En la actualidad, Ana Rosa Quintana continúa desplegando su talento y carisma en la televisión. La presentadora se encuentra al frente de "TardeAR", el programa de tarde de Telecinco que se ha convertido en una parte fundamental de la programación y sustituye oficialmente a "Sálvame". Su longeva y exitosa carrera en los medios de comunicación es un testimonio de su dedicación, versatilidad y capacidad para conectar con la audiencia.