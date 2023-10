Los problemas con la comida centraron parte de la entrevista que Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, le ofreció a Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3. "He batallado mucho", le dijo a la periodista.

Y es que la presentadora no quiso dejar de lado este asunto. "Tú has tenido tus idas y venidas con los trastornos alimenticios", le comentó, a lo que la cantante le respondió que "no me gusta llamarlos así porque yo nunca he sido diagnosticada de nada". Eso sí, reconoció que había tenido "malos hábitos" de comida.

Como ejemplo, la hija de Rocío Dúrcal explicó que "a veces son las mil y me apetece un sándwich, por ponerte un ejemplo estúpido. Pero yo he batallado mucho con eso también porque va ligado con la parte emotiva". También ha intentado ponerle freno, asegurando que había hecho una dieta "más drástica" y dio cuenta de la necesidad de ponerse en manos de un médico y un nutricionista.

Legado artístico

Shaila Dúrcal, una figura destacada en el mundo de la música, lleva en su sangre el legado artístico de sus famosos padres, los cantantes Rocío Dúrcal y Antonio Morales "Junior". Además, tiene una hermana llamada Carmen Morales y otro hermano, Antonio Fernando, que desde temprana edad incursionó en el mundo de la música en el dúo Antonio y Carmen. Esta familia ha dejado una huella indeleble en la industria musical y del entretenimiento.

Después de completar sus estudios de secundaria en Madrid, España, en 1997, Shaila Dúrcal decidió seguir su pasión por la música y el arte. Comenzó a estudiar canto y danza en la capital española, adquiriendo habilidades y conocimientos que la llevarían a destacar en la industria. En 1999, dio un gran paso al trasladarse a Miami, Florida, para continuar su formación artística, donde perfeccionó sus habilidades y amplió su horizonte musical.

Un momento crucial en su carrera llegó cuando acompañó a su madre, la icónica Rocío Dúrcal, en las giras que esta realizó por Latinoamérica y Estados Unidos. Durante estas giras, Shaila no solo tuvo la oportunidad de estar junto a su madre en el escenario, sino que también contribuyó con su talento en los coros, ganándose el reconocimiento del público y el respeto en la industria musical. Fue en México donde su madre le brindó la oportunidad de unirse a su compañía discográfica.

En 2001, Shaila Dúrcal firmó un contrato con la compañía discográfica BMG México, presidida por Antonio Blanco. Esto marcó el inicio de su carrera como solista y la consolidación de su propio camino en la música.

Sin embargo, la vida le tenía preparados desafíos difíciles. En diciembre de 2005, Shaila se vio obligada a interrumpir la grabación de su segundo álbum en México debido al agravamiento del cáncer de útero que padecía su madre, Rocío Dúrcal. El cáncer se había extendido a los pulmones de su madre, lo que la llevó de regreso a Madrid para estar a su lado y apoyar a su familia. La pérdida de Rocío Dúrcal el 25 de marzo de 2006 marcó un período de profunda tristeza para Shaila. A pesar de las dificultades, mostró una gran fortaleza y determinación.

Shaila Dúrcal regresó al estudio de grabación con el objetivo de honrar la memoria de su madre y cumplir su deseo de grabar un disco en su homenaje. Rocío Dúrcal tenía planes de grabar un disco de duetos con diversos artistas masculinos, pero lamentablemente, su partida prematura impidió que este proyecto se llevara a cabo. Shaila Dúrcal ha expresado su deseo de hacer realidad el sueño de su madre al grabar este disco de duetos en el futuro, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales.

El 12 de abril de 2008, Shaila Dúrcal contrajo matrimonio con Dorio Ferreira en Acapulco, marcando un nuevo capítulo en su vida personal. A lo largo de su carrera, ha demostrado su talento y su dedicación a la música, honrando el legado de sus padres mientras construye su propio camino en la industria musical.