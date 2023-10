Ana Rosa Quintana esa la nueva 'jefa' de las tardes en Telecinco. La presentadora ha sido parte de los granes cambios que ha habido en la cadena para ganarle terreno a Antena 3. La crisis de audiencia que vive Mediaset continúa y además de intentar ganar espectadores por las noches redoblando su apuesta con GH VIP, las tardes son coto privado para Atresmedia.

TardeAR es uno de los programas pensados para robarle el liderato vespertino a Antena 3. Sin embargo los cambios no han salido muy allá, puesto que Christian Gálvez ya ha visto que la cancelación de 25 palabras es una realidad muy posible.

La soberbia de Ana Rosa vuelve a aparecer en directo con un colaborador

La presentadora volvía esta semana al plató tras la ausencia del lunes, edición que curiosamente marcó el máximo histórico de audiencia para el programa. Unos grandes números que llegaron sin Ana Rosa Quintana al frente del espacio. Sin embargo Ana Rosa volvió a meterse en un jardín de esos donde suele meterse cada vez que opina sobre un tema social o político. Esta vez aunque empezó de manera amistosa terminó la conversación de una forma soberbia.

"Hoy hemos vuelto a trabajar, se ha acabado el puente. El problema es que millones de españoles han desconectado y han tenido que volver a trabajos que no le satisfacen", arrancaba Jorge Luque con su reportaje en 'Tarde AR'. El colaborador iba a dar una información sobre el grado de satisfacción de los españoles con su trabajo: "Según el último informe de Infoempleo de Adeco, un tercio de los españoles quiere cambiar de trabajo y solo el 27'10 por ciento están satisfechos con su trabajo. Con lo que cobran y con los horarios que hacen imposible atender a la familia y una mala relación con los jefes son otras de las causas que hacen que la mayoría de los españoles no estén contentos con su trabajo".

A esto Ana Rosa preguntaba directamente a Luque: "¿Tú estás contento?" , a lo que rápidamente el colaborador contestaba: "Contentísimo, pero oye si me quiers subir un poco el sueldo yo encantado, pero no me quejo la verdad, soy un afortunado".

"Sí, mejor no te quejes. Creo que sería más justo que no te quejaras", finalizaba Ana Rosa Quintana sobre la propuesta de su empleado.

Ana Rosa ya tuvo un problema gordo con otro colaborador

Nunca se ha escondido ni tampoco a la hora de escoger sus colaboradores. Ana Rosa siempre cuenta para sus programas con opinadors de una idología muy marcada y esto provoca que a veces, alguno meta la pata y con razón.

Evidentemente las redes sociales, que están al acecho para denunciar cualquier polémica, no han perdido su oportunidad. Tarde AR estrenaba colaboradores y secciones esta semana. Ana Rosa presentó con estas palabras a su nuevo "defensor del pueblo": "Ahora que estamos hablando de idiomas. Vamos a hablar de cómo son o cómo se expresan las gentes en cada uno de los sitios y nosotros tenemos a alguien que nos va a enseñar todo. Ese el defensor del pueblo, con todos ustedes 'El Oveja'.

La presentadora daba entrada al nuevo colaborador que respondía: "Ana Rosa, te voy a decir una cosa. Yo soy de natural enamoradizo, pero daros todos por besados... No vaya a ser que me denuncie alguien". Unas palabras desafortunadas en clara referencia al beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Tras esto el silenció inundó el plató.

Justo Ana Rosa entrevistaba a la valenciana y campeona del mundo, Ivana Andrés para que diera su punto de opinión desde el prisma de las futbolistas, que demandan cambios estructurales en la RFEF.