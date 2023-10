Ana Rosa Quintana ha llegado a las tardes de Telecinco sin el éxito esperado. 'TardeAR' no termina de cuajar entre los espectadores y el programa está buscando diferentes alternativas para darle un toque de humor al espacio.

Una de las sorpresas del programa ha sido la incorporación del sobrino mayor de la presentadora. Kike, el hijo del hermano de Ana Rosa, es ya un habitual de 'TardeAR' y en cada una de sus visitas da rienda suelta a su lengua y se despacha bien a gusto contra su tía.

Hacía ya unos días que sobrino y tía no se veían, al menos en televisión y la presentadora quiso ir a saludarle. "Tengo sentimientos encontrados", le reconocía Kike tras su vuelta al programa. "¿Por qué?", se preguntaba ella. "Porque, por un lado, me apetece verte y me da alegría, pero por otro me gusta ganar", le explicaba él. "Cuando presentas tú no ganamos chica", le soltaba sin pudor su sobrino haciendo referencia a las cifras de audiencia que está cosechando el programa. Se dio la casualidad que el pasado viernes, cuando no estaba Ana Rosa, 'Tarde AR' hizo máximo de audiencia ganando a su competencia.

"Sabes lo que te digo, que yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes, primero por mis compañeros que lo hacen fenomenal y segundo porque soy la productora", contestaba Ana Rosa, antes de preguntarle a su sobrino que opinaba de Beatriz Achidona, su sustituta en los días que la presentadora se ausenta.

"Te pone por el éxito, no se puede ser más pelota. Y encima te pone una foto que sales bizcochona como homenaje a Leticia Sabater. Yo creo que hay que tener cuidado porque el viernes presentó ella y ya hemos tenido muchas traidoras aquí", sentenciaba Kike haciendo mención al gesto que tuvo la semana pasada la periodista con la presentadora. De paso también mandaba una evidente pulla a las compañeras que abandonaron Telecinco como fue el caso de Sonsoles Ónega, Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar.