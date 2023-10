¿Dónde estaba Isabel Pantoja el día de la boda de Isa P con Asraf? Ha sido una de las grandes preguntas que han rondado por la cabeza de los asistentes al enlace. De hecho ni ella, no el hermano de Isa P, Kiko rivera han acudido al enalce. Ha sido Jorge Javier el encargado de llevar a Isa al altar.

A su llegada a la finca, Jorge Javier atendía a la prensa que se encontraba en las inmediaciones y confesaba que "me hace ilusión que me pidiera" ser su padrino y "que considere que soy su padrino televisivo" y además, aseguraba que su figura mediática siempre ha estado ligada al apellido Pantoja: "Al final son muchos años los que tenemos el contacto de alguna manera, fíjate que todos los programas que he hecho están muy unidos a la figura de Isabel Pantoja, desde 'aquí hay tomate' todo lo que se lio... y luego ya con 'Sálvame' que llegamos a dar las campanadas juntos".

En cuanto a su relación con Isabel Pantoja, comentaba que "hace mucho que no hablo con ella", por lo que no tiene ningún tipo de relación, pero, sin embargo, dejaba claro que nunca hubo amistad: "Amistad no hubo, pero sí que hubo complicidad". El comunicador también aprovechaba para recordar cómo se enteró que iba a ser el padrino de la boda: "Yo estaba de vacaciones, estaba en la cama cuando lo dijo porque ella estaba haciendo un 'Deluxe' y empecé a tener muchos mensajes diciéndome 'qué bonito lo de Isa' y me hizo mucha gracia, fíjate que me gusta poco lo de las bodas, pero no dudé en ningún momento".

Isabel Pantoja, ingresada

Antonio Rossi cuenta en exclusiva para 'Vamos a ver' qué es lo que estuvo haciendo Isabel Pantoja en el día que se casaba su hija con Asraf Beno. La artista estuvo siendo atendida en un centro médico y pasó

"Ella se fue el domingo el anterior a la boda, salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades, ha pasado toda la semana haciéndose pruebas médicas", empieza detallando Antonio Rossi.

Tras esto, el colaborador continúa dando más detalles: "Ella fue a un centro de especialidades público, de la Junta de Andalucía, y estuvo acompañada por una amiga". "Sé que finalmente no la ingresaron, estuvo en Córdoba toda la semana esperando pruebas y regresó a Cantora el sábado", sentencia el periodista.

"Estaba previsto, no fue de urgencia y estaba programado desde hace tiempo porque se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada", comenta Antonio Rossi. Tras esto, el colaborador es más claro sobre el problema: "No tiene nada que ver con lo del ojo".

Carmen Borrego cuenta qué le dijeron en la boda de Isa y Antonio Rossi le aclara: "A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía donde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, sólo con determinada gente". Por último, Antonio Rossi explica que "hasta dónde yo sé, Isabel Pantoja está bien".