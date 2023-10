Ana María Aldón se encuentra en un momento personal muy distinto al que tenía cuando se dio a conocer en televisión. La ex de Ortega Cano continúa con su trabajo como colaboradora televisiva en Telecinco y fue uno de los fichajes de 'Fiesta', aunque parece que la vida cada vez la aleja más de este camino.

Después de pasar por una convulsa -a la par que mediática- separación, Aldón parece haberse recuperado a tal nivel que su nueva ilusión ya le ha puesto un anillo en el dedo. Eladio hincó rodilla tan solo cinco meses después de que comenzara su relación y esto ha cambiado en muchos aspectos la vida de Ana María Aldón.

En primer lugar, porque su hija Gema no se lo ha tomado nada bien y ha puesto tierra y mar de por medio con su madre. De hecho, el distanciamiento se hizo evidente después de que las primeras opiniones de Gema Aldón las hiciera ella misma en público en el programa en el que colabora su madre: "Le he dicho que se tome su tiempo, que reflexione. No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando".

Alejada de los focos

Fue en este mismo programa en el que su madre mostró su tristeza ante la reacción de su hija porque ella esperara que se alegrara de haber rehecho su vida: "Creo que ha distorsionado un poquito, soy tu madre, voy a estar aquí siempre para lo que necesites cuando no haya nadie a tu lado. Creo que se tiene que solucionar todo, pero no ella hablando por un lado y yo respondiendo desde otro".

Tanto es así que la pelea con su primogénita se ha convertido en uno de los factores determinantes para que Aldón se esté planteando salir de la vida pública. "Tengo una persona a mi lado que me anima y me apoya en todo y también ve cualidades en mi que yo había dejado a un lado’’. A pesar de todo, la colaboradora sigue adelante con su nueva vida y no hay lugar al que vaya sin su Eladio. El asturiano se ha convertido en un pilar fundamental de su vida en muy poco tiempo.

Precisamente los dos han pasado la mañana con los que parecen ser unos amigos esperando a que parara de llover. "Está lloviendo mucho, está lloviendo a mares". Uno de sus compañeros de mesa anónimos le contestó que precisamente era lo que hacía falta para que no subiera el precio de las aceitunas. Esta conversación llevó a Aldón a elevar una queja sobre los precios a lo que estaba todo. "Ya no te digo el precio del aceite. Una botella de agua en la gasolinera me costó 1,75 euros".

Aldón comenzó a bromear con su compañero de mesa mientras se grababa a ella misma guiñándole un ojo. Quiso aclarar en seguida que a quien se estaba refiriendo no era su novio y, al recibir el guiño de vuelta, comenzó una discusión con ella. "Yo no soy tu novia, tu novia o tu mujer es aquella. A mí no me guiñes un ojo", le llamó la atención la colaboradora. Su compañero le dio como respuesta que "no le había guiñado el ojo, se le había cerrado".