Orestes regresa a la televisión. El que fuera el gran rival de Rafa en Pasapalabra por fin vuelve a la pequeña pantalla en un concurso hecho a su medida.

Muchos recordarán a Orestes por ser uno de los concursantes más queridos y respetados del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. Tras cientos de programas, el burgalés no pudo cumplir su sueño de conseguir el millonario bote, que logró Rafa tras una jugada épica. Pero lo que si consiguió es quedar en la retina de millones de espectadores que disfrutaron con los chistes, conocimientos, humildad y cordialidad de un concursante que ya forma parte de la historia de los concursos en España.

Orestes llega a TVE

Tras un tiempo alejado de las cámaras, Orestes ha anunciado que vuelve a la pequeña pantalla y lo hace en TVE, concretamente en el programa El Cazador, donde el burgalés se convertirá en uno de los cazadores que traten de frenar a los concursantes que acuden en busca del premio final.

"Pues ya puedo anunciar que oficialmente mañana (ya hoy) a las 19:20 en la 1 de @TelevisionEspa arranca mi nueva aventura en el celuloide en calidad de nuevo cazador en @ElCazadorTVE . Súmamente agradecido por la confianza depositada e invitarme a unirme a tamaño plantel de intelectos del que soy indigno. Esperemos no defraudar y cazar merienda de concursantes sin tregua. ¿Será mañana cuando toque a servidor salir por primera vez por la pasarela, u otro día? Os espero a todos allí para verlo. Mañana y todos los días de lunes a viernes", escribía Orestes en sus redes sociales.

Unas palabras que han sido muy celebradas por sus seguidores. "Jo tío que felicidad!!!! Enhorabuena, que grande eres!!!!". "Me alegro mucho, Orestes! Será un gusto volver a verte. Mucha suerte en la nueva (y larga, espero) andadura catódica". "Me alegro mucho, yo desde que te fuiste de Pasapalabra no lo volví a ver... Mucha suerte".

Un llegada por una polémica salida

Orestes llega para cubrir el puesto de David Leo. El ganador del bote de 'Pasapalabra' en el año 2016 y rostro de 'El cazador' en las tardes de La 1, está procesado por un presunto delito de violencia de género. El malagueño podría enfrentarse a un año de prisión a petición de la Fiscalía por presuntas lesiones a su expareja, con la que llevaba un año y siete meses de relación. También se le imputa otro delito de injurias y vejaciones de carácter leve en el ámbito de la violencia de género, según informa Público este viernes.

El citado medio recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, aportado al Juzgado de lo Penal 12 de Málaga el pasado 6 de marzo. En el mismo se expone que el 25 de febrero, en torno a las seis de la mañana, David Leo le lanzó a su pareja "una toalla empapada en agua" en un hotel de Valencia "con el ánimo de atentar contra la integridad moral" de la joven. Además, le habría espetado insultos humillantes. Además de pedir un año de prisión por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia machista, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento de 800 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante tres años. Por el delito de vejaciones leves, se buscan cuatro meses de multa con cuota de 18 euros diarios, así como una indemnización de 400 euros.