El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH, en sus siglas en inglés) que se celebra en más de 100 países. Se han celebrado multitud de actos por todo el país para alzar la voz por un problema silencios que, cada vez, cobra más voz y fuerza y empieza a ser visible para instituciones y ciudadanos. La Confederación Salud Mental España ha reivindicado que se dote a la salud mental de los recursos suficientes para evitar técnicas coercitivas, como las contenciones físicas, mecánicas o químicas, los ingresos involuntarios, la reclusión, el aislamiento o las medicaciones forzosas.

En un acto celebrado este martes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, presidido por la reina Letizia, ha denunciado las vulneraciones de derechos que se producen en España en el ámbito de la salud mental, y ha exigido el fin de los tratos violentos y degradantes que cada día sufren las personas con problemas de salud mental.

"En todo el mundo, se siguen aplicando medidas coercitivas y de control en el ámbito de la atención a la salud mental. Ante el desconocimiento y la perplejidad de gran parte de la sociedad, los tratos violentos, inhumanos y degradantes contra personas con problemas de salud mental, que nos suenan a épocas pasadas, son demasiado frecuentes, y están presentes y normalizados", ha denunciado el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico.

Mara Riesco se sincera sobre sus problemas de salud mental

En el ámbito televisivo o de influencers, Marta Riesco ha sido una de las grandes voces y portavoces de la salud mental. La propia reportera fue diagnosticada hace más de un año "con un cuando ansioso depresivo por la Seguridad Social. Tuve tres bajas médicas. Habiéndolo hecho público, se me ha cuestionado en innumerables ocasiones. Se ha cuestionado que me lo he inventado. Y no solo ya que se cuestione, sino que incitan a que tú estés todavía peor en tu enfermedad", explicaba Marta Riesco en una conversación que ha querido tener con sus seguidores.

La reportera ha querido contar de primera mano qué ocurrió en el momento en el que le fue diagnosticada su enfermedad. "Comenzó una campaña de acoso y derribo contra mi persona. ¿Cuál era mi delito? Simplemente haberme enamorado una persona y haber tirado para adelante con esa persona", narraba. "Esto ha provocado un machaque a mi persona como nunca he visto. Yo era una reportera, no una persona que hubiese vendido mi vida y encima tenía que trabajar en una cadena que estaba hablando de mí pero yo cumplía con mi horario . No entendía por qué se cuestionaba mi físico, cosas del pasado, se me ridiculizaba en los medios,s e hablaba de mis cambios físicos", confesaba. "Yo no me quedé callada". "No quería vivir, no veía una salida en ningún aspecto de mi vida", ha narrado. "Un par de noches que estaba sola en el ático empecé a ver lo que hablaban de mí, empecé a leer todo ese odio y estando sola en casa, pues pensé lo peor que puede pensar alguien", narraba visiblemente afectada. "Creo que es la primera vez que lo verbalizo. Para mí mi trabajo era lo más importante y veía todo lo que me estaba pasando. Ante el miedo mío y de mi familia decidí acudir a un especialista".

"A todas las personas que estáis pasando por un proceso parecido, daros mucho ánimo. El primer paso es reconocer que algo no está yendo bien y hay que controlarlo".