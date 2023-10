Sin pelos en la lengua. Así ha respondido Belén Esteban al ser preguntada por la entrevista concedida por Bigote Arrocet, expareja de la recientemente fallecida María Teresa Campos, a la revista Diez Minutos, en la que, entre otras cosas, afirmaba que la comunicadora se quiso casar con él. "Me da vergüenza, ¿por qué no lo hizo cuando estaba viva?", lamentó Belén Esteban.

La entrevista de Arrocet se las trae. En ella, afirma que María Teresa Campos quiso contraer matrimonio con él para dejarle una paga; que era el quien se hacía cargo de la mayoría de los gastos cuando convivían; y que sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, no se habían hecho cargo de los cuidados de la presentadora, unas tareas que afirma haber asumido él en exclusiva.

Las declaraciones del humorista han levantado ampollas, especialmente en la familia de María Teresa Campos. Ahora, Belén Esteban, íntima amiga de las dos, con las que trabajó durante muchos años en "Sálvame". "Me da vergüenza, pero no ha tenido los cojones suficientes para hacer esta entrevista cuando María Teresa Campos estaba viva", censuró la "princesa del pueblo", quien reconoció que no había leído la entrevista.

Además, Belén Esteban aprovechó la ocasión para animar públicamente a las hermanas Borrego a que no contestasen a estas afirmaciones. "Las quiero y las adoro y les mando un mensaje: que no entren a nada de este señor", afirmó, al tiempo que destacó que ellas sí se habían hecho cargo de los cuidados de su fallecida madre. "Yo sé lo que han hecho como hijas", abundó.

Casi 30 años siendo la "princesa del pueblo"

Belén Esteban alcanzó la fama en 1995 cuando, siendo una joven de 22 años, se conoció su relación con el torero Jesulín de Ubrique, uno de los más famosos por aquel entonces. De aquella relación nació su única hija, Andrea Janeiro.

Después de la separación, Belén Esteban inició su carrera en televisión como colaboradora en el programa "Como la vida", presentado por Alicia Senovilla. Posteriormente, se unió a "Sabor a ti", conducido por Ana Rosa Quintana, lo que supuso su entrada en Telecinco, en 2004. Desde entonces, participó en varios programas de la cadena como "Crónicas marcianas", "Salsa rosa" y "La noria". En 2009, se unió a "Sálvame" con Jorge Javier Vázquez, donde permaneció hasta su cancelación el 23 de junio pasado.

La popularidad de Belén Esteban ha trascendido el ámbito del corazón, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular española. Su autenticidad, expresiones características y carisma la han convertido en una de las preferidas del público.