Adara Molinero es uno de los rostros más reconocidos del mundo influencer nacional y de los reality en nuestro país. Molinero fue la ganadora de Gran Hermano VIP y, posteriormente, triunfó en el novedoso La casa de los Secretos, ambos en Telecinco. Además, meses después, la cadena de Mediaset sorprendió con el fichaje estrella de Molinero para ser una de las portagonistas de su buque insignia, Supervivientes.

En este reality, Molinero no solo hizo lo que mejr sabe hacer, generar espectáculo y arrastrar una valiosa legión de fans, sino que llegó por méritos propios a finalistas y, para sorpresa de todos, inició una relación con el ganador de aquella edición, Bosco.

Un romance que finalizó semanas después del terminar el concurso por razones que aún no han quedado muy claras, aunque todo parece indicar que tenían "prioridades distintas" en ese momento.

Ambos se dedicaron a su vida y Adara sigue muy activa en sus redes donde da consejos como influencer. En una de sus últimas stories, ha explicado que hizo para superar su adicción. Adara ha conseguido adelgazar y mucho y eso que ella se ha declarado adicta a los dulces. Para no caer en la tentación, la influencer cuenta que lo que ella hace es "coger una bolsa y meter toda la porquería, todo lo que tenía, quitarlo. Meterlo todo y dárselo a mi madre. Lo quité todo y no había tentaciones. Dejé de comer, de comprarlo por supuesto. Sigo comiendo súper sano y os animo a que os cuidéis porqué me llevé un susto mu, muy gordo", ha contado.

Nuevo abrigo

Adara Molinero ha dejado a todos sus seguidores sin palabras con su última sesión de fotos. Tras su ruptura con Bosco Blach Martínez Bordiú, la ganadora de ‘GH VIP’ ha dado un giro radical a sus redes sociales, impulsando al máximo su faceta de modelo e influencer. Sus últimos posados, tomados en la calle en plena noche, son espectaculares.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, que ha conseguido bajar una importante cantidad de kilos en tiempo récord gracias a una dieta específica pautada por su nutricionista, no puede estar más guapa. Y no lo decimos nosotros, si no los datos, comentarios y ‘me gusta’ que tiene la publicación, que hablan por sí solos y no dejan de crecer conforme se redacta este artículo.

En las imágenes puede verse a la influencer luciendo un llamativo y vistoso abrigo con el que Adara se convierte en la envidia de toda fashionistas. Pertenece a la última colección de la firma Le Cruel y saldrá a la venta esta misma semana.