"Broto". Lo advierte Nuria Marín. La presentadora de "Socialité" ha lanzado un mensaje de hartazgo en sus redes sociales tras ver lo que han colgado varias "influencers" en sus redes sociales. Belén Esteban o Sofía Suescun son algunos de los nombres que se han sumado a esta moda que la catalana parece detestar.

"Por cierto, como vea otro story u otro post con las fotos de anuario hechas con IA me broto", amenazó Nuria Marín, que amplió sus explicaciones: "No sois americanos, sois de Albacete, y no pasa nada".

Por si esto fuera poco, Nuria Marín aseguró que esta práctica es peligrosa. "Además, estáis tirando vuestro dinero y regalando vuestros datos. Cuidado con eso. ¿Es que no habéis visto "Megan"?", censuró.

A lo que se refiere Nuria Marín es a un filtro que se ha puesto de moda en redes sociales y que, a través de la inteligencia artificial, hace perder años al usuario y convierte sus fotos en las clásicas instantáneas de un típico anuario de fotos de instituto de Estados Unidos.

Esta herramienta se ha hecho absolutamente viral. Personalidades como Belén Esteban o Sofía Suescun han subido sus imágenes y han causado furor entre sus seguidores.

Especialmente las de Belén Esteban, ya que la inteligencia artificial ha "rejuvenecido" a la "princesa del pueblo" de tal manera que era clavadita a su hija, Andrea.

Nuria Marín, una fija en la pequeña pantalla

Desde que "Socialité" hizo su debut en 2017, Nuria Marín ha sido un rostro constante en el programa. Ocupando el rol de presentadora suplente de María Patiño, quien ha estado al mando del programa desde sus inicios.

En el equipo de "Socialité", se encuentran reconocidos reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvarez y Arabella Otero. Además, Marín también participó en la última edición del evento "Medafest Night Fever".

A través de su cuenta oficial en Instagram, Nuria Marín comparte regularmente sus experiencias diarias, especialmente los días en los que está al frente del programa televisivo.

Su faceta de influencer

Lo hace, además, con mucha naturalidad, lo que le ha servido para convertirse también en toda una "influencer". Sin ir más lejos, en Instagram cuenta con una sólida comunidad de más de 200.00 seguidores, lo que ha llamado la atención de marcas que confían en ella para promocionar sus productos.