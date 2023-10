Ana María Aldón continúa en primera plana de la televisión, ahora como colaboradora de Fiesta. La figura pública, que saltó al mundo del famoseo y lo mediático por su relación con Ortega Cano, se encuentra en un gran momento personal, lo que no quita que sufra sus crisis de vez en cuando.

De su relación con Ortega Cano nació José María Ortega Aldón, el pequeño de la figura pública, que ya tiene 10 años. Como es propio en un niño de su edad, no para de crecer y esto le genera algún que otro inconveniente. A pesar de lo convulsa que resultó la relación entre ambos, al parecer el torero le desea lo mejor a su ex mujer en su nueva etapa vital.

Aldón está en un momento lleno de ilusión en cuanto a sus relaciones. Y es que la colaboradora televisiva está comprometida con Eladio, su novio desde hace solo cinco meses. Esta decisión, eso sí, no ha parecido sentar bien a todo el mundo. Su hija, Gemma Aldón, se ha mostrado muy crítica con su madre tras anunciar esta decisión: "Le he dicho que se tome su tiempo, que reflexione. No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando. Ambos, mi madre y Eladio, provienen de relaciones anteriores que no fructificaron, y eso, sumado a que hay hijos de por medio, lo complica todo".

Que sus hijos no estén de acuerdo con ella no es algo que le haya sentado muy bien a la colaboradora, sobre todo por el hecho de que no se lo hubiera comentado a ella antes y lo hubiera dicho por televisión: "Lo que me duele realmente es lo de mi hija. Ella dice que es muy precipitado, yo también lo pienso, pero tampoco me voy a casar mañana. Eladio me hace muy feliz y no voy a permitir que se le falte al respeto porque no se lo merece".

Una última crisis

Las alarmas se le han encendido durante las últimas horas a Ana María Aldón a raíz de un pequeño inconveniente que le ha surgido. "¿Sabéis qué es esto?" adelantaba Aldón antes de sacar un zapato completamente roto por la puntera.

"Esto es mi dedo. Mis dedos que asoman de nuevo por los zapatos de mi hijo", comentó la colaboradora. Y es que para la colaboradora está siendo un suplicio el tener que ir tan frecuentemente a hacerse con un nuevo par: "Me dispongo a ir a buscar otros zapatos. A uno por semana".

Comentó la colaboradora su preocupación por encontrar el zapato ideal para su hijo: "No sé dónde buscarlos, voy a tener que fabricarlos. Esto de los zapatos es un despropósito, no sé ya qué hacer, estoy aburrida".