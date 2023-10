Tras soltar la bomba de la posibilidad de una tercera persona en el lío amoroso de Bertín Osborne, el cantante ha reaccionado a lo que se ha dicho en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco enviándole un mensaje a uno de sus colaboradores: "No sé si reír o llorar".

Bertín Osborne, cuyo nombre completo es Norberto Juan Ortiz Osborne, es un reconocido cantante, actor y presentador de televisión español, nacido el 7 de diciembre de 1954 en Madrid, España. A lo largo de su carrera, Bertín ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en una figura querida y respetada en España y más allá.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Bertín Osborne es su versatilidad. Inicialmente, se hizo conocido como cantante de música ranchera, género musical en el que cosechó numerosos éxitos en los años 80 y 90. Canciones como "Amor mediterráneo" y "Buenos días, corazón" se convirtieron en himnos y consolidaron su posición en la industria musical.

Sin embargo, Bertín no se limitó a la música. También incursionó en el mundo de la actuación, participando en varias películas y series de televisión. Su carisma natural y su capacidad para conectar con el público lo llevaron a protagonizar producciones exitosas, demostrando su talento más allá del escenario musical.

Uno de los momentos más emblemáticos en la carrera de Bertín Osborne fue su incursión como presentador de programas de entrevistas en la televisión española. Fue su programa "En la tuya o en la mía" el que lo convirtió en un fenómeno televisivo. En este espacio, Bertín entrevistaba a celebridades de una manera cercana y personal, revelando aspectos de sus vidas que raramente se habían compartido en público. El programa fue un gran éxito y ganó numerosos premios, consolidando a Bertín como uno de los presentadores más queridos de la televisión española.

Además de su carrera en el entretenimiento, Bertín Osborne es conocido por su compromiso con diversas causas benéficas. Ha participado en campañas de concienciación sobre el autismo, la donación de órganos y la ayuda a personas con discapacidades, entre otras.

Vida amorosa

Pero ahora también parece interesar su vida amorosa. Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, aseguró que había una tercera mujer más en el lío amoroso del cantante. Casi de inmediato, Osborne se ha pronunciado a través de un mensaje de texto que le ha enviado a Pipi Estrada, también colaborador de Fiesta. "De verdad que no hay nadie más sensao ahí que tú, ¿es todo una broma? Estoy en Portugal en la finca de un amigo cazando, no sé si reírme o llorar, desde junio que no veo a Gabi", decía el escueto mensaje, cuya veracidad han dudado el resto de colaboradores de Fiesta.

El mensaje venía de Bertín Osborne, tal y como mostraba Pipi Estrada, aunque los colaboradores aseguraron que también podía ser una broma, ya que esos mensajes de texto también se pueden enviar desde un ordenador conectado a Internet, sin que de verdad haya sido el cantante el que lo ha enviado.