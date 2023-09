Continúa la rebelión de los concursantes de 'GH VIP' contra la organización del programa. El pasado domingo, Oriana y algunos de sus compañeros mostraron su malestar por el poco "protagonismo" que tienen en las galas, ya que los presentadores apenas conectan con ellos desde plató. Sin embargo, este enfado fue a más durante la noche de ayer, ya que los habitantes de la casa no pudieron ver ningún vídeo sobre la convivencia.

La primera en manifestar su desacuerdo con esta decisión fue Oriana, después de que tuviera que relatar sus enfrentamientos con Jessica Bueno. "Como no ponen nada, uno parece que tiene que hacer el resumen", se quejó. Más adelante, como pudo verse en el 24 Horas, se dirigió directamente al Súper para comunicarle su disconformidad con el desarrollo de las galas". "Me siento, y creo que hablo por todos, como una pringada. No pintamos nada sin ver nada", soltó mientras el 'Gran Hermano' pedía "paz y tranquilidad" en la casa: "Os estáis calentando".

"Lo normal es que veamos los vídeos, como pasa en todos. No te estoy hablando de uno mío en otro país, te estoy hablando de todos los 'Gran Hermano'. Haznos ver esto para tener una idea", insistió Oriana: "Es una locura, tronco. Yo lo digo, pero el resto también lo piensa". "Lo complicado es que te preguntan a ti una opinión, pero no sabes cómo ha sido el vídeo. De repente te dejan como una mierda en el vídeo y no lo sabes", apuntó Laura Bozzo.

No obstante, cabe recordar que la estrategia de ponerles los vídeos de la convivencia a los concursantes es relativamente reciente, ya que únicamente se ha utilizado en las últimas ediciones de un formato que cuenta con más de 20 años de historia.

En los minutos finales de la gala, Marta Flich intercambió unas palabras con Oriana al percatarse de que estaba al borde del llanto. "Estoy muy agobiada, prefiero ni hablar", respondió la concursante, que no obstante, acabó soltando todo lo que pensaba: "Me siento como que no somos tan importantes. Ni siquiera podemos ver los vídeos, te parecerá una bobada a ti o a lo mejor a la audiencia, pero para nosotros es una manera de sentirnos involucrados".

"El programa decide cuándo se van a ver esos vídeos y cuándo no se ven, lo importante es que el público lo está viendo todo", aclaró la presentadora sin convencer a los habitantes de Guadalix. "Pero nosotros no vemos lo que está viendo el público", comentó Marta, mientras que Carmen Alcayde se unió a ese mismo discurso: "Pensamos todos como Oriana. En las galas conectamos muy poquito, que no pasa nada, pero nos gustaría saber el rumbo de la casa".

"Tenéis que confiar. Esta experiencia es única y es un juego. Enseñaremos esos vídeos cuando consideremos que tenemos que hacerlo. Estado tranquilos y disfrutad. Desde fuera se está viendo absolutamente todo", zanjó Flich.