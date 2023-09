Moisés y Fer alcanzaron a principios de agosto una cifra muy especial en 'Pasapalabra'. Los dos concursantes vivieron su duelo número 50 en el formato de Antena 3. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió completar el Rosco y se conformaron con el empate.

Actualmente, ya llevan más de 68 programas juntos y el bote asciende a más de 800.000 euros. Uno de los últimos programas fue testigo de un duelo largo y pausado con un rosco de más de 20 minutos de duración.

Los dos concursantes han vuelto a tirar de prudencia durante la primera vuelta. Fer, ligeramente destacado, la ha terminado con 18 aciertos, mientras que Moisés la ha cerrado con 16. Además, ninguno ha arriesgado de más después, por lo que los marcadores han permanecido inusualmente bajos.

Ya con el marcador igualado, Moisés ha tomado la iniciativa. Al sumar una nueva palabra, ha obligado a Fer a arriesgar. Este movimiento ha sido clave porque ha fallado, dando pie a un final lleno de tensión. Finalmente Moisés se ha impuesto en el rosco y Fer ha vuelto a la silla azul.

Moisés y Fer son dos grandes estrategas que quieren evitar la silla, ya que ha eliminado a numerosos concursantes después de la marcha de Rafa y Orestes. Lo peor es que la audiencia se está cansando del modo de juego de los concursantes y muchos de ellos, están dejando de ver el programa.

"El estratega de Moisés se piensa que la gente es imbecil, "Pasapalabra" varias veces y se pronto se las sabe todas, qué casualidad! Es el clon del pesado de Orestes. Aburre mucho ya, que se vaya a jugar al Trivial mientras Fer estudia una carrera. Antena 3 vuelve a no entender nada", escribe el usuario @SuMartinica en Twitter.

"Días sin verlo y esto va a peor. Nivel bajísimo. Leo que Fer es carismático, que Moisés es falso, etc. Pero el que juega a 22 es Fer, sueldo diario y seguir empate. Hoy ni eso, 5 sin contestar, ploff. La silla azul no les preocupa, nunca les eliminan, no a esta altura de bote", apunta el usuario @VOLUMENSTORE1.

Aun así, hay más comentarios positivos que negativos, aunque para muchos telespectadores la era de oro de 'Pasapalabra' terminó con Rafa y Orestes. Solo el tiempo dirá cómo evoluciona la situación.