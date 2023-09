Momento de tensión en Pasapalabra. Fer tiene en sus manos su mejor oportunidad reciente para reconquistar el color naranja de ganador de Pasapalabra. Moisés ha tenido un lapsus en El Rosco y se ha quedado con 21 aciertos y un fallo. De esta forma, el gallego podría romper definitivamente su mala racha, tras un empate en el programa anterior que le supo “a gloria”. Méritos ha hecho méritos con una muy buena primera vuelta. La ha cerrado con 19, yendo siempre por delante en el marcador. Ha tenido tres turnos de cinco aciertos, matizando que uno ha sido realmente de seis al entrar ya en la segunda ronda. Con esas 20 letras en verde, ha decidido esperar a ver lo que hacía su rival.

Moisés, algo más lento, también ha hecho una primera vuelta de 19 aciertos y, después, ha conseguido empatar con Fer. Imposible más igualdad entre los dos. En estos casos, pasa a ser clave el factor tiempo. El riojano, con menos segundos, ha comprendido que tenía que mover ficha. Ha sido cuando, con la G, ha cometido su peligroso fallo.

Sin embargo, ha conseguido sacar después un acierto más y se ha plantado en 21. De esta forma, Fer tiene el triunfo casi en sus manos: sólo necesita sacar una letra de las cinco que le quedan. Finalmente, Fer se ha impuesto a su rival.

Los duelos entre Fer y Mosiés se han vuelto de lo más épico. Sin embargo, uno de los dos jugadores podría tener las horas contadas en Pasapalabra tal y como ha adelantado Antena 3. En una promo que han lanzado en redes sociales, han anunciado lo siguiente: "La próxima semana va a ser muy emocionante en #Pasapalabra... Atentos". Por ello, muchos usuarios han adelantado que este anuncio puede ser la antesala de una nueva expulsión en esta nueva era de Pasapalabra.

"Cada vez que ponen ese anuncio se me pone el pulso a 200", "Se va Moises? El último programa empató en aciertos pero perdido por un fallo . No creo que la emoción sea por llevarse el bote, los dos Fer y Moi, se quedan siempre en 21 o 22", "Por favor que este anuncio sea el bote y no que uno de ellos pierde la silla azúl, porfavor lo pido", comentaban los seguidores.

El Impacto de "Pasapalabra" en la cultura española

"Pasapalabra" no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha dejado su huella en la cultura española. Ha popularizado palabras, frases y conceptos que anteriormente solo eran familiares para los amantes de los crucigramas y las palabras cruzadas. Además, ha impulsado la popularidad de los juegos de palabras y acertijos en toda España.

El programa también ha celebrado ediciones especiales en las que famosos compiten en lugar de concursantes regulares, lo que ha ayudado a que celebridades de todas las áreas se conviertan en fanáticos declarados de "Pasapalabra". Esto ha reforzado aún más la posición del programa en la cultura popular.

Pero ahora, la cosa está entre Moisés y Fer. Ambos concursantes luchan por llevarse el bote y se baten en duelos trepidantes. Pero ayer Fer fue el perdedor. El joven tendrá que enfrentarse a la silla azul, lo que parece que a algunos de los seguidores les pone contentos: "Deberían marcharse a su casa, no se merece estar ahí", escribe un usuario de Twitter.