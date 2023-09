La batalla de las tardes se plantea como una de las más interesantes de la nueva temporada televisiva. Tras casi dos décadas liderando las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana debuta este lunes al frente de 'TardeAR' en la franja de 17:00 a 20:00 horas, donde competirá directamente contra el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. A este enfrentamiento se unirá en los próximos días Jordi González, que presentará 'La Plaza' en las tardes de La 1.

En una entrevista con los medios en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, entre los que se encontraba YOTELE, Ana Rosa afirmó que afronta este nuevo reto "con humildad" y con la intención de "innovar" los contenidos del canal, ya que 'TardeAR' hará uso de nuevas tecnologías como el 'deepfake' o la inteligencia artificial.

"Cuando empieza la temporada se reparten las cartas. Ahora depende de cada uno cómo las juegue y puede pasar cualquier cosa, pero confío en mi equipo", afirmó la periodista al ser preguntada por sus competidores: "Si se supiera qué es lo que hace que un programa o un comunicador tenga éxito... Pero no se sabe. Hemos hecho las tardes y hemos liderado. También hemos liderado las mañanas con la mejor competencia. Pues a lo mejor también sabemos hacer magacines".

Por otro lado, aseguró que dar el salto a las tardes no estaba dentro de sus planes: "Estaba pensando en aguantar uno o dos añitos y luego dedicarme más a la productora y a estar detrás de la cámara. Pero en mi vida nunca hago planes, cuando los hago me salen fatal. Las circunstancias me empujan y aquí estoy, porque gustan los retos. Tarde más de dos meses en decidirme, pero dije... ¿Quién dijo miedo? Vamos a pasarlo bien".

"Después de 19 años estaba muy cómoda. Es muy agradable terminar todos los años liderando porque eso te da mucha tranquilidad para poder hacer lo que quieras. Cuando vas mal empiezas con los cambios y ahí te pones nervioso", apuntó.

Ana Rosa también tuvo unas palabras para 'Sálvame' y La fábrica de la tele, sus predecesores en las tardes de Telecinco. Aunque aplaudió el trabajo de la productora, aclaró que su programa tendrá un tono radicalmente distinto: "Son unos grandes creadores de contenido. Son gente con muchísimo talento y ese es su mundo. Me parecía un acierto que se pusieran ahí a merendar, pero nosotros no. Yo no meriendo, yo tardeo".

En cuanto a Jorge Javier Vázquez, ahora al frente de 'Cuentos Chinos', afirmó que es "un comunicador impresionante". "Me parece que Telecinco se la ha jugado cambiando la tarde, la mañana... Es una nueva apuesta con los comunicadores en los que confían, pero dando un paso a una televisión que se consuma con relax", admitió: "Con Jorge tenemos esa relación de tía y sobrino. Nos amamos profundamente y nos peleamos constantemente. Y ahora estamos bien. Yo me he preocupado por él cuando lo he necesitado y él se ha preocupado por mí cuando lo he necesitado".

Ana Rosa finalizó con una valoración sobre el nuevo escenario de las mañanas televisivas, con el tándem formado por 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' en sustitución de 'El programa de Ana Rosa': "Ana Terradillos es muy solvente, tenemos un equipo de colaboradores extraordinario". Además, se mostró tajante sobre el "reinado" de la franja matinal: "En este sorteo de coronas que hay ahora... Pues la corona tiene un rey que se llama Joaquín Prat".