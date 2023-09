Sonsoles Ónega está de enhorabuena. La presentadora fue galardonada ayer con el Joan Ramón Mainat 2023 del FesTVal, un premio que reconoce su prestigiosa carrera profesional. Y aprovechando este momento, Tamara Gorro ha desvelado una parte oculta de su labor profesional.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. A comienzos de este año volvieron a romper, ya de manera definitiva.

Aprovechando el reciente galardón a Sonsoles Ónega, Tamara Gorro ha querido desvelar una parte oculta de su vida profesional. "Os voy a decir una cosa de Sonsoles Ónega. Nunca había trabajado con ella. Me encantaba lo que transmitía por cámara y lo que me hablaban de ella pero nunca había tenido el placer de trabajar y aprender de ella", comenzó relatando. "Cuando llego a Antena 3, yo qué sé, a las cuatro, que a mí me gusta llegar pronto, Sonsoles ya lleva horas en la redacción frente al ordenador. Podéis pensar que llegan y se ponen delante de la pantalla, pero no", explicó.

No fue el único halago de la modelo hacia la periodista. "Es una mujer curranta, pendiente de todo, te aconseja... eso te lleva a muchas cosas como la de ayer, el pedazo de premio merecido que ha tenido", resaltó Gorro, antes de cerrar con una efusiva despsedida: "Felicidades señora, felicidades".