'El conquistador' llega esta noche a La 1 de TVE con un plantel de concursantes por tres deportistas muy conocidos. Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà serán los 'líderes' de los tres equipos que competirán en el programa presentado por Julian Iantxi y Raquel Sánchez Silva. YOTELE habla con los capitanes sobre su experiencia en el nuevo programa de aventuras extremas de TVE.

¿Conocíais ya 'El conquistador'?

Joana Pastrana: Yo no tenía constancia de que existía, hasta que no me llamaron para participar en el programa

Cesc Escola: Yo no tenía ni idea hasta que el hermano de Patxi, Julio Salinas, me retó en un programa que estaba grabando en TVE de Catalunya y me dijo Cesc, ahora que me has entrenado a mí, te toca a ti, te reto que ves a 'El conquistador' y yo lo busqué y dijé que qué era esa locura. Y al cabo de unos meses me llamaban ser capitán.

Patxi, me imagino que tú conocías el formato.

Patxi Salinas: Sí, participé en el 2016 en el Amazonas como capitán.

Como capitanes, ¿cómo habéis vivido esas fricciones que obviamente salen?

Patxi Salinas: Hombre, va dentro del puesto que tenemos. Hay que toma reflexiones, y cuando alguien le nominas para que vaya a un duelo, pues evidentemente, no es agradable, porque sabes que tienes que a veces nominar a alguien para ir al duelo, y puede que se vaya a su casa. Pero tienes que tomar esa decisión y a veces no te gusta mucho. Cuando mandas a él al duelo alguien y se va y ves que viene la barca a cabo unas horas y el tuyo no viene.... Pero 'El conquistador' son duelos. Si quieres ganar 'El conquistador', tienes que ir al duelos. Bueno, tomamos la decisión, aunque a veces sale bien, se pasa de falta.

¿Cómo lo habéis llevado con los presentadores? Porque también me imagino que dan caña y que le diréis 'Relaja que este es mío, vete a por el de ella o a por el de él'.

Joana Pastrana: La verdad es que bastante bien. Se han comportado dentro de la medida de lo que es sufrir allí. Había otras cosas más graves por las que sufrir. Yo lo he visto en algunas otras ediciones y han tenido benevolencia con nosotros.

Cesc Escola: Intentaban pinchar, intentaban crear inestabilidad. A mí me apretaban bastante en verdad, me trataban un poco más como el novato, además de crear también problemas dentro del equipo. Tienes que estar seguro de ti mismo y buscar la unificación en la familia, en el equipo en el que estás, para poder competir y preparar bien las pruebas estratégicamente, que es muy importante.

Allí te pones a prueba, no solo física, sino mentalmente. No sé si os reconocíais a vosotros mismos estando allí.

Joana Pastrana: Pues yo sí que he vivido situaciones de estrés fuera de ahí, sí que me he reconocido, porque he tenido que estar sometida a mucho estrés y a mucha presión. Y lo otro, si se puede hacer spoiler, te la digo, y si no, ¿no?

¿Cuál ha sido la prueba más dura y por qué?

Joana Pastrana: Sin ninguna duda, la del cerdo, la que más te marca.

Cesc Escola: Todas son muy duras y todas son muy especiales y únicas. Sí que es verdad que la que tú ves antes de estar viendo esto, la harán en TVE. Van a poner un cerdo abierto y tendrán que pasarte la sangre de todos los miembros de tu equipo en boca a boca. Y luego, cuando estás ahí, lo haces, dices 'Vale, es realmente asqueroso, es horroroso'. Pero tienes que hacerlo porque o ganas o no comes, y si no ganas, no comes, no comes. Y sí, es muy heavy. Estuve dos días con un poco de arcadas. Se te queda el olor de sangre en la ropa.

Joana Pastrana: Hasta te lo planteas. Dices 'Y si no como, me da igual, si es que se me está quitando el hambre. Es que lo que quiero es vomitar.

Patxi Salinas: Es que si ganas esa prueba, te vas contento, pero si la pierdes... Te tragas un litro que ha hechado de su boca a mi boca. Encima, la mitad se ha caído en todo mi cuerpo.... Y con todo esto me tendré que ir en el campamento infernal dormir.

¿Habéis dormido en el Campamento infernal?

Joana Pastrana: Es el campamento en el que mejor se duerme.Una rata es mejor que estar infectado de millones de mosquitos.

Cesc Escola: Para nosotros, el peor es el campamento pobre porque las condiciones eran mucho mayor que en el infernal. A ver, es muy duro, es una lucha constante contigo mismo y, sobre todo, estaría pendiente de que no vas a dormir, no vas a descansar, pero es una experiencia única, tienes que aprovecharlo. Sales de la sociedad, es una cosa que nadie puede vivir y tienes que aprovecharlo cuando después del programa, cuando abrí el móvil, me iluminó la cara y me sustó el móvil. Es algo heavy.

Patxi Salinas: ¿Pero sabes qué pasa? Por mucho que os contemos, vosotros no podéis imaginar... Cuando volvemos a los campamentos, son las siete de la tarde, más o menos. Cuando tú llegas al infierno, no hay visibilidad. Estamos todos, sí, más con dos mochilas en la espalda, porque nunca sabes a qué campamento vas, tienes que llevar a todas las pruebas. Y vienes de la prueba del cerdo, todo empapado de sangre del cerdo, de haber tenido una paliza de la hostia, llegas allá y empiezan, vamos, y te empiezan a conducir por ese camino. El primero, el que más justo detrás de la televisión, B, los otros trece no ve ninguno. Y de pronto, oyes 'me cago en Satanás'. Hostia, ha metido la pierna muy profundo. De pronto, te agarra con la mano, tiras. Joder, que se me ha quedado sin zapatilla. Cuando tú con ese fango, al tirarte a la pierna, las zapatillas siempre se quedan en la mano, y ya durante todo el concurso sin zapatillas. Entonces, eso es cada noche. Luego, llegas al campamento infernal al que no ves nada y de pronto dices '¿dónde me tumbo?'. Entonces, como estás de mierda, intentas buscar a un sitio que no tengas mucha rama por el suelo para que no te duela la espalda. Y te tumbas así con toda la mierda y mueres...

¿No se estaba mal en el campamento infernal?

Joana Pastrana: Después de salir del concurso, hemos tenido que ir a Urgencias estando aquí, porque de repente te salía una infección. A mí se me inflamaron las manos y la cara.

Cesc Escola: Yo toda la rodilla inflamada. Sí, sí. 15 pruebas de las picaduras.

Joana Pastrana: En el torrente sanguíneo se queda el veneno, pero luego sale. .

Cesc Escola: Te pica todo esto, lleno de pica. Es una lucha constante, no rascarte. A la mínima que haces así..

Joana Pastrana: No había hueco de manos, son todo picaduras. Todavía hay concursantes que se estan tratando de infecciones.