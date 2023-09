Telecinco ya está a escasos días de echar toda la leña al fuego para intentar remontar su vuelo en su nueva etapa, marcada hasta ahora por el fin de la emisión de Sálvame en las tardes. Y precisamente en las tardes se jugará especialmente "los cuartos" la principal cadena de Mediaset. Porque para sustituir a Sálvame llegará, cambiando de franja horaria, la que era la reina de las mañanas: Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa tiene el reto por delante de ser quien vuelva a afianzar a Telecinco en la parrilla televisiva vespertina, compitiendo contra Sonsoles Ónega en Antena 3 y Jordi González en Televisión Española. Y ella misma lo ha dejado claro en unas declaraciones al medio especializado "El Televisero": "TardeAR será un fracaso si perdemos contra la competencia que tenemos. Perder contra Sonsoles o Jordi no me gustaría".

Apuesta fuerte así la presentadora y productora, que ha sido parte fundamental de la parrilla de Mediaset con su empresa Unicorn. Para Ana Rosa no hay opción a tener menos audiencia que "Y ahora Sonsoles" o "La Plaza de La 1". No concibe otra cosa que no sea ganar.

Se pone el listón alto Ana Rosa, con todas las incógnitas por resolver acerca de cómo funcionará su estilo y presencia en la franja horaria de la tarde, donde Telecinco acostumbró durante años a su audiencia a las formas agresivas y directas del Sálvame de Jorge Javier Vázquez.

Y precisamente sobre Sálvame se ha pronunciado Ana Rosa, en unas formas cordiales hacia Jorge Javier y el extinto programa, aunque dejando algunos recaditos que no han gustado demasiado entre los nostálgicos del programa que aupara a Belén Esteban, Kiko Matamoros o Kiko Hernández, entre otros.

"TardeAR es muy distinto a Sálvame, queremos dar un salto cualitativo. Es la forma de hacer de Unicorn, que es muy distinta a lo que era Sálvame. No tiene nada que ver, es un infoshow, siendo Sálvame un formato brillante", expresó Ana Rosa Quintana a "El Televisero".

Respecto a Jorge Javier, que está a punto de reaparecer en Telecinco para competir con Pablo Motos con "Cuentos chinos", Ana Rosa asegura tener buena relación con él. "Jorge Javier y yo somos amigos. Me encantaría que me invitase a su programa, la verdad. Yo soy de Usera y seguro que voy a estar mi salsa", aseguró.

Pero especial revuelo entre sus detractores han armado sus declaraciones relativas a su liderazgo. El reportero de "El Televisero" le habla de que ella ha sido "una de las reinas de la mañana". Y ella le interrumpe: "¿Cómo una de las reinas? A ver, vamos a hablar con propiedad. ¿Quién ha ganado 18 años seguidos?" . Y le responde el reportero: "Ana Rosa Quintana. Pero lo digo, claro, porque ahora...".

Y otra vez ella le interrumpe: "Es que claro, ahora hay carreras para coger mi trono". Si bien es cierto, Ana Rosa esboza una sonrisa que dulcifica unas declaraciones que puedan parecer presuntuosas por sí mismas. Y no es menos cierto que los datos y cifras de audiencia siembre le han avalado. Ahora tiene que lograrlo por la tarde.