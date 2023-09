Mucho se ha hablado en España de Daniel Sancho y su familia, encabeza por su padre, el actor Rodolfo Sancho. No es de extrañar porque son la parte española de la historia del crimen que acabó con la vida del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta.

Pero desde Colombia cada vez se han ido alzando más voces para homenajear la figura de la víctima y tratar de dejar claro que en todo lo sucedido el presunto asesino y criminal es Daniel Sancho. Buscan una condena justa para el joven español, acorde a lo que ellos consideran unos hechos terribles, que acabaron con Edwin Arrieta descuartizado.

Una de las últimas declaraciones de la familia de Edwin Arrieta ha sido la de su hermana Darlin en una entrevista concedida a "RCN Noticias", en la que ha dejado claro el drama que está viviendo la familia y ha pedido justicia para condenar a Daniel Sancho así como respeto a la memoria de Edwin y a sus padres.

"Un hombre con muchos sueños"

Asimismo, quiso perfilar a su hermano y dejar constancia de su talento. "Edwin Miguel Arrieta Arteaga era un hombre con muchos sueños, un hombre con una luz que brillaba por sí sola. Su sueño era viajar y viajar y conocer el mundo entero", contó Darlin Arrieta. "Siempre ocupaba el primer puesto en el colegio, y mamá lo regañaba porque nunca lo veía estudiando", añadió en la entrevista, en la que pidió que no se ensucie la imagen de Edwin por respeto a su memoria y a sus padres.

Darlin Arrieta recordó en su intervención televisiva los duros primeros momentos de incertidumbre cuando dejaron de tener noticias de Edwin, así como sus primeras sospechas contra Daniel Sancho, a raíz de una conversación con él por Instagram y unos misteriosos whatsapps. Eso le llevó a pedir inmediatamente a las autoridades que se fijasen en el joven español y controlasen que no se escapase del país asiático. La familia ya tenía puesto el punto de mira sobre él antes incluso de que lo detuviese la policía tailandesa.

Darlin Arrieta recordó sus conversaciones con la cónsul de Colombia después de pedirle que buscasen a Edwin por la isla tailandesa. "Hicieron un barrido y no lo encontraron, lo único un cadáver. '¿Crees que es mi hermano?'. Ella guardaba silencio", contó Darlin Arrieta. Le repitió la misma pregunta y se dieron de bruces con la realidad. "Y es cuando comienza toda esta pesadilla y me tocó ir a mi casa y decírselo a mis papás. Y mi mamá me dice: 'Yo sabía que a mi hijo lo habían matado'", explicó la hermana de Edwin. Fue así como los peores presagios de la familia, que incluían el terrible presentimiento de la madre, se cumplieron.

Continúa la narración de Darlin Arrieta en la televisión colombiana: "Y comenzó esta pesadilla que se nos ha hecho más grande; primero, por los ataques de medios. Segundo, porque es un proceso que se está llevando en otro país de otro continente, con otras leyes, donde solamente podemos esperar la información del consulado o la cancillería, que han sido de gran ayuda".

A partir de ahí, en nombre de la familia Arrieta Arteaga, Darlin hace un desesperado llamamiento: "Hoy, aquí, les pido que no nos abandonen, sigan apoyándonos, no nos echen al olvido y no permitan que quede impune la muerte de mi hermano, que se haga justicia. Y a esos medios que nos han atacado les pido respeto para mis papás, con el corazón, en nombre de mis papás, respeten a mis padres, respeten la memoria de mi hermano. Si nos quieren ayudar, que pidan justicia".