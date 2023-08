Muchas páginas se están llenado con el crimen cometido en Tailandia por Daniel Sancho, el hijo del popular actor Rodolfo Sancho. El joven, que ha asumido su culpabilidad ante las autoridades tailandesas y está a la espera de juicio, mató y descuartizó al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Y el hecho de que sea un personaje público, unido al carácter extraordinariamente violento del crimen en cuestión, está haciendo que sea uno de los temas más comentados de los últimos tiempos.

Está por esclarecer las razones que llevaron al joven Daniel Sancho a cometer, presuntamente, el asesinato de Edwin Arrieta, con quien estaba de vacaciones en Tailandia. Algunas filtraciones e informaciones ya han apuntado a una relación tóxica en la que, de alguna manera, Sancho se sentía rehén del colombiano, mucho mayor que él. La familia del joven, por su parte, ha pedido calma hasta que se pueda sacar a la luz la verdad en torno a un crimen muy sonado. También han trascendido supuestas amenazas de muerte que habría proferido la víctima a su verdugo y su familia.

La familia de Daniel, una vida idílica que ahora está en turbulencias

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, el chef español acusado presuntamente de asesinar en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta, y su pareja, la actriz Xenia Tostado, decidieron abandonar Madrid en 2017 para instalarse en Fuerteventura, una isla a la que habían viajado en numerosas ocasiones contagiados por su amor al mar, su pasión por el surf y por la tranquilidad que les transmitía el territorio majorero, que no tenían en la capital de España.

Último audio

Por primera vez, se escucha la voz de Edwin antes de su trágico final. En este mensaje se puede escuchar a Edwin enfadado, pero no por nada con Daniel Sancho, sino con su trabajo. Cabe señalar que el cirujano habría sido relacionado con algún caso de mala praxis, algo que llegó a sus oídos y que a él le hizo estallar. Se estaba poniendo en duda su profesionalidad. "Te llamaba para el tema de la historia clínica mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...", decía Edwin. Este fue probablemente el último audio que él envió a una persona cercana antes de que fuera degollado, según ha desvelado la primera autopsia.