Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset La isla de las tentaciones.

Diagnóstico

Anuar Beno está disfrutando mucho de los meses de verano y ha aprovechado para desplazarse hasta destinos cerca del mar para descansar en la playa, como ha hecho en Ibiza y Alicante. Pero tras su vuelta de la isla balear, el exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado a encontrarse muy mal, hasta el punto de no poder dormir porque sentía que le "faltaba el aire" y verse obligado a ir a urgencias, donde le han dado un diagnóstico médico tras estudiar sus síntomas y hacerle varias pruebas.

Todo comenzaba ayer por la noche, cuando el hermano de Asraf Beno le comentaba a sus seguidores de Instagram a través de las stories que no podía conciliar el sueño y que estaba pasando "una de las peores noches del año" por lo que él consideraba "un constipado terrible". Una horas y ya más preocupado, compartía un audio en el que se podía escuchar un sonido fuerte y constante que provenía de su pecho para pedirle opinión a sus 'followers'.

"Esto que suena son mis pulmones, me estoy agobiando porque no sé si debería ir al hospital o no es para tanto, ¿debería ir?", preguntaba el cuñado de Isa Pantoja, que por recomendación de sus fans acudía a las urgencias de un centro médico situado en Madrid, donde reside desde hace tiempo. "La cosa ha ido a peor y me he venido a urgencias. Apenas puedo respirar y he empezado a vomitar", actualizaba Anuar, que a continuación compartía una imagen con una vía en el brazo y una máscara de oxígeno.

"Pues menos mal que he venido, eso me han dicho los médicos", comentaba junto a esa instantánea, dando a entender a sus seguidores que no tenía un constipado y que lo que le ocurría es más grave. Después de hacerle muchas pruebas y de quitarle el agobio al ayudarle a respirar mejor gracias a la máscara de oxígeno, los médicos le han explicado al amigo de Yulen Pereira que no tiene ni covid, ni asma ni neumonía, sino bronquitis aguda.