Olga Moreno ha sido víctima de una estafa. La tertuliana y exganadora de "Supervivientes" lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde ha pedido ayuda para tratar de resolver esta situación.

Olga Moreno saltó a la fama por ser la pareja de Antonio David Flores. Ambos mantuvieron una larga relación en la que llegaron a tener un hijo. Si bien, todo se rompió hace dos años, justo después de que Olga Moreno ganase "Supervivientes".

Mucho se especuló sobre los motivos de la ruptura, aunque realmente ninguno de los dos, ni Olga Moreno ni Antonio David Flores, llegaron a revelarlos.

Lo que sí se supo poco después es que Antonio David Flores comenzaba una relación sentimental con la reportera Mara Riesco, con la que también lo dejó hace unas semanas.

Por su parte, Olga Moreno ha rehecho su vida con el representante Agustín Etienne, quien curiosamente es amigo de Antonio David Flores. El mundo del "famoseo" es un pañuelo.

Ahora Olga Moreno ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que estaba siendo víctima de una estafa. Más concretamente de una suplantación a través de Instagram, donde alguien está tratando de hacerse pasar por ella. "Ayudadme por favor a denunciar este cuenta falsa, no soy yo", ha anunciado.

Último paso

Después de varios meses alejada de los focos, Olga Moreno reaparece y rompe su silencio a golpe de exclusiva en la revista Semana. Una entrevista en la que, reconociendo que echa de menos la televisión, habla del gran momento personal que atraviesa al lado de Agustín Etienne -con el que celebrará su primer aniversario de amor en solo unos días- y lanza un demoledor dardo contra Antonio David Flores, con el que confirma que ya ha iniciado los trámites de divorcio: "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz".

Unas declaraciones que ponen en el disparadero a su exmarido y a las que no ha tardado en reaccionar Marta Riesco, última pareja del ex guardia civil: "La verdad es que no sé cuántas portadas lleva ya. Cinco, me parece. Es a lo que se dedica. Hace bien, la verdad, hace bien. Ganando dinero y hablando de su vida, yo creo que hace fenomenal, la verdad" apunta.