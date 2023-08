Desde hace semanas, Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler, e Íñigo Onieva partieron de España hacia el continente africano para disfrutar de su luna de miel.

A lo largo de su travesía en Sudráfrica, han ido publicando algunas fotos y vídeos de su aventura, pero han sido bastante celosos con los detalles. La semana pasada, por fin, se decidieron a compartir algunos videos que resumen su experiencia, algo que hasta entonces habían evitado hacer frente a la cámara.

Vestida con unos leggins y una camiseta básica de color blanco, con el cabello recogido en un moño bajo, Tamara Falcó se puso frente al teléfono móvil de su marido para hacer una pequeña valoración de su visita a Sudáfrica.

Entre las risas de Íñigo, Tamara recomendó algunos dulces que han probado durante su estancia y también reveló cómo Íñigo persiguió a la cocinera hasta que finalmente obtuvo la receta de una crema chantilly.

Además, compartió algunas de las especies animales que han tenido la oportunidad de ver en persona desde que llegaron, como elefantes, rinocerontes e hipopótamos. Muy entusiasmada con las vistas desde su habitación, que tiene una piscina privada, mencionó sentirse como si estuviera dentro de una película de aventuras, al estilo de las protagonizadas por James Bond.

Para terminar el video con un toque divertido, Tamara le reprochó a Íñigo que siempre la grabe cuando está vestida de forma cómoda, como en esa ocasión, con los leggins negros. Lo curioso es que esto parece ser algo recurrente, ya que la marquesa de Griñón reveló que el día en que Íñigo le propuso matrimonio, también llevaba puestas esas mismas prendas. "No sé por qué siempre me grabas con mallas. Llevo puesta la ropa de safari todos los días. Y cuando me pediste que me casara contigo, también llevaba mallas", comentó entre risas mientras Íñigo se divertía.