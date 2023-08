La desgraciada enfermedad que padece María Teresa Campos está afectando a toda la familia de la presentadora, en especial a su hija, Terelu Campos, que habló de la situación en una reciente entrevista en Lecturas.

"Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado", explica Terelu Campos. La presentadora habla sobre sus sentimientos más íntimos, en los que centra a María Teresa Campos. "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre", confesaba.

Terelu Campos encuentra el apoyo en su hija Alejandro Rubio y su hermana Carmen Borrego, mientras piensan en que su madre reciba el mejor trato. Sin embargo, a esta complicada situación se añade la relación de la familia con José María, hijo de Carmen.

"Yo no he dicho otra cosa que la verdad y si se me penaliza por eso, pues que se me penalice todas las veces que haga falta", expresaba Terelu con contundencia. El desarrollo de ambas situaciones están provocando tiempos díficiles para la familia Campos, que pasan por el peor verano posible.

Hace unos meses, y después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Unas declaraciones que activaban de nuevo las alarmas respecto al estado de salud de María Teresa, sobre el que Carmen, completamente rota, se ha sincerado este martes en 'Sálvame': "Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil" ha reconocido entre lágrimas.