Ana Obregón volvió a España hace semanas con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami.

Tras venderle la exclusiva a ¡HOLA! y revelar que se trata de la hija de su hijo fallecido, Aless (por lo que ella sería su abuela), Ana ha regresado a España y ha presentado 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro". Desde entonces, Obregón ha hecho gala de su dominio de las redes sociales mostrando el día a día del crecimiento de la pequeña. Varias personas han manifestado su preocupación por la salud mental de Ana Obregón en internet tras su última publicación en Instagram. En ella, la investigadora del programa 'Mask Singer' ha querido celebrar los tres meses de vida de su hija-nieta con varias fotografías y una reflexión.

Aunque, en principio, todo parece de lo más normal, hay una frase del texto que o no se ha entendido entre los seguidores.

Al principio de la publicación, Ana felicita el cumpleaños a la pequeña: "Feliz cumple 3 meses, Anita", para después hacer una pequeña reflexión: "Has llegado a mi vida como un angelito deseado por tu Papá desde la tierra hasta la eternidad donde vive ahora amándote y protegiéndote cada segundo, agradecido con los que celebran tu existencia y perdonando a los que te negaron el derecho a vivir. Porque así era tu Papá, lleno de bondad e integridad. He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti".

El testamento

Tal como se había especulado, Celia Vega-Penichet, la hija de su hermana Celia García Obregón, se hará cargo de la tutela de Anita en el momento en que la presentadora no esté. "Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina", descubría en su revista de cabecera. "¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras: Biológicas y Dirección de Empresas… Todo está pensado desde el minuto uno", ha hecho hincapié en que tiene todo perfectamente organizado.