Los seguidores del programa tienen muchas ganas de saber lo que pasó con la gira de Sálvame por América de la mano de Netflix. Lo cierto es que poco se sabe de forma segura, más allá de las apariciones de varios integrantes del elenco que viajó en programas televisivos de Miami y México, donde algunos de ellos dieron la nota mandando recaditos a Telecinco o hablando de temas como Shakira y Rosalía y Rauw Alejandro.

De igual forma, varios de ellos, como María Patiño o Belén Esteban, han valorado su aventura muy positivamente a su regreso a España, vaticinando que el documental de Sálvame con Netflix será un bombazo. ¿Pero será así?

Filtraciones y revelaciones sobre Sálvame en México

A falta de conocer lo que realmente ha pasado en América, buenas son pinceladas. Por eso cobran peso las aseveraciones hechas por el conocido paparazzi, y excolaborador de Telecinco, Diego Arrabal en Paparazzo, el canal de Youtube en el que comenta la actualidad del mundo del cotilleo que cada vez cuenta con más seguidores y suscriptores. Según Arrabal, hay una verdad tras el viaje por América de Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y compañía. Y todo se lo estarían contando las fuentes con las que cuenta Diego Arrabal, cercanas a ese proyecto. "Cuánta garganta profunda hay en ese viaje, cuánta garganta profunda hay alrededor de ellos", afirma.

Lo cierto es que ya se habló de "un topo" en torno al elenco del nuevo proyecto de documental de Sálvame junto a Netflix. La propia María Patiño llegó a poner en redes que lo habían identificado, y todo el mundo dio por hecho que se refería a quien cuenta cosas supuestamente a Diego Arrabal, que luego él desvela en su canal de Youtube.

Bombazo sobre el nuevo Sálvame

Ahora, lo que ha contado Arrabal es un bombazo. Asegura que la moto no es tal y como la están vendiendo las estrellas de Sálvame tras su aventura por América, y que su viaje por Miami y tierras mexicanas no fue ni tan notorio ni tan exitoso.

Diego Arrabal es, de hecho, muy contundente, especialmente cuando se refiere a la principal estrella de Sálvame: Belén Esteban. "Los mexicanos no quieren a Belén Esteban ni en pintura", afirma. "Han acabado hasta aquí de ella, me dicen que por sus formas, su manera de hablar, por sus tacos... Aquí la compramos, pero hay que tener gana de estar aguantándola día, tarde y noche, como estuvimos aguantándole aquí en España", asevera.

El famoso paparazzi, con más de treinta años de experiencia en la profesión, afirma tener buena información al respecto. "Os puedo asegurar que no ha sido un éxito. A Belén Esteban los mexicanos no la quieren, han terminado hasta aquí de Belén Esteban. Sus maneras y modales, como que no...", recalca. Y agrega: "Sé lo educados que son, lo que les gusta ver en televisión; y cuando aquí han contado la película de que quieren ver a Belén y la quieren contratar, sabía que no era así".

Diego Arrabal se explica: "A ellos no les gustan los insultos, les gusta la cortesía, el respeto, las antípodas de lo que es Belén Esteban". Y matiza que no hay que referirse a México en general, sino "a la parte de México que les ha visto".

Porque en este punto Diego Arrabal desvela que "en México han ido a programas de tercera regional. Lo mismo que en Miami. Que no nos cuenten historias. A Belén Esteban no la han soportado. Y, paradojas de la vida, Jesulín de Ubrique es súper querido en México", sentencia el popular reportero del mundo del cotilleo, cada vez más visto y escuchado en su canal digital.

Habrá que ver el producto final de Netflix, el nuevo Sálvame, comprobar si tiene el gran éxito que muchos esperan y ver hasta qué punto son ciertas las filtraciones desveladas por Diego Arrabal.